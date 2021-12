Ghost kitchen Casper geopend in Brugge

In de Langestraat opent vandaag 2 december een vestiging van Casper, een zogenaamde ghost kitchen waar je de meest uiteenlopende gerechten of snacks kan afhalen of latern leveren. “Bij ons kun je zowel terecht voor balletjes in tomatensaus als voor Japanse of Indonesische specialiteiten”, zegt Matthias Laga, directeur van Casper.

Samen me het nog steeds groeiende succes van takeaway en deliverywinnen ook de zogenaamde ghost kitchens aan belang. Ghost kitchens zijn keukens die niet verbonden zijn aan een restaurant maar wel wel uiteenlopende gerechten worden voorbereid om af te halen of te laten bezorgen. De uit Roeselare afkomstige Matthias Laga is managing director van Casper, het bedrijf dat nu al ghost kitchens had op zes locaties voegt er nu nog een zevende aan toe in de Langestraat in Brugge.

Naast The Crash

“We zijn gestart pal in de coronacrisis vorig jaar met een eerste vestiging in Gent. Niet lang daarna volgende ook vestigingen in Antwerpen, Leuven en twee in Brussel”, zegt Matthias Laga. “Aanvankelijk was het de bedoeling om nog voor de zomer in Brugge van start te gaan maar we willen rustig de tijd nemen om goed voorbereid en met ons volledige assortiment van start te gaan. Een vestiging in Brugge was een logisch vervolg op onze aanwezigheid in de andere Vlaamse provinciehoofdsteden. We plannen trouwens ook nog vestiging aan de andere kant van de taalgrens, in Luik onder meer. In Brugge is het de bedoeling om eind augustus of uiterlijk begin september van start te gaan.” Het bedrijf vond hiervoor een geschikt pand in de Langestraat 80, vlak naast het bekende rockcafé The Crash en tegenover café De Kelk.

“De Langestraat is geen zogenaamde A-locatie (zoals rondom de Markt bijvoorbeeld, red.) maar dat willen we ook niet, onze vestigingen situeren zich net daaronder qua locatie. Er is veel passage in de Langestraat, dat is het belangrijkste. En voor alle duidelijkheid: je kunt ook gewoon binnen stappen bij Casper om je keuze te maken. De wachttijd is nooit meer dan een kwartier”, verduidelijkt Matthias Laga.

Pascale Naessens

“Je kunt bij ons zowel terecht voor klassiekers van eigen bodem, zoals balletjes in tomatensaus, als voor Japanse of zelfs Indonesische specialiteiten. We werken trouwens ook samen met Pascale Naessens en bieden dan ook een assortiment van haar lichte en gezonden gerechten aan. Ik ben ervan overtuigd: ook de Bruggelingen zullen ons rijke aanbod, met wel negen ‘merken’ volgens de aard van de gerechten, zeker kunnen smaken.”

Info: www.eatcasper.com