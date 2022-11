Gezocht: uitbater voor horecazaak in indrukwekkend glazen paviljoen op Place m’as-tu vu

AGSO Knokke-Heist zoekt een concessiehouder voor het inrichten en exploiteren van een horeca-uitbating op het iconische Albertplein in Knokke-Heist, dat momenteel volledig wordt heraangelegd.

De horecaruimte en de bijhorende ter beschikking gestelde ruimten op en onder het plein worden bestemd tot het inrichten van een bistro, brasserie, restaurant of Grand Café. De horecaruimte is een transparant koepelvormig paviljoen ontworpen door het architectenbureau Philippe Samyn & Partners met een totale vloeroppervlakte van ongeveer 200 m² waarbij de inrichting voldoet om een horecazaak met warme en/of koude keuken te huisvesten.

Belangrijk: er hoort een terras van 500 vierkante meter bij het project, en dat aan de zuidzijde van het plein.

De zaak wordt casco-plus in concessie gegeven voor een periode van 15 jaar en neemt vermoedelijk een aanvang op 1 juni 2023. De concessiehouder moet in de loop van 2023 ook de kans krijgen om de nodige werken uit te voeren. Geïnteresseerden moeten zich voor 1 februari 2023 melden via het online platform van het AGSO. (MM)