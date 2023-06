Gezin opent voor derde keer deuren Farmbar Bruwershof: “Escapestal krijgt vervolg”

Voor het derde jaar op rij openen Geertrui Verhaeghe en Jan Wallays samen met hun kinderen Eline, Sander, Eva en Lore de deuren van Farmbar Bruwershof. Bezoekers kunnen er genieten van een drankje, ijsje of een klein hapje of zich wagen in de escapestal. Nieuw dit jaar is een gps-speurtocht van bijna twee kilometer waarbij de deelnemers op zoek gaan naar de ontsnapte koeien.

Tijdens de coronacrisis fietsten Geertrui Verhaeghe en Jan Wallays langs een zomerbar op een hoeve in Oost-Vlaanderen. “Daar ontstond het idee om op ons melkveebedrijf iets dergelijks te doen. De hoeve leent zich er perfect toe”, aldus Jan. In 2021 richtte het koppel samen met hun vier kinderen voor het eerst hun Farmbar in. “Het concept sloeg onmiddellijk aan. We merken dat vooral mensen uit de regio hier even halt houden om te genieten van een drankje, een ijsje of tapas.”

Het gezin breidde vorig jaar hun concept uit met een eigen escaperoom. Daarvoor werd een niet gebruikte stal even omgebouwd. “Verschillende groepen kwamen langs en probeerden uit de stal te ontsnappen. Het initiatief werd een succes. De escapestal krijgt dan ook een vervolg.” Groepen die zich ook eens willen wagen aan de escaperoom kunnen via sociale media contact opnemen met het gezin. “Dit jaar gaan we ook nog een stapje verder. We ontwikkelden een speurtocht van zo’n twee kilometer rond de hoeve. Bezoekers aan de farmbar kunnen een app downloaden en krijgen dan een uur tijd om in de buurt de ontsnapte koeien te vinden. Een leuke tocht vol raadsels voor jong en oud.”

Countryavond

Voor of na de raadselachtige tocht of een ontsnapping uit de escapestal kan men op het hoeveterras genieten van een hapje of een drankje. “Grote maaltijden serveren we niet, maar bezoekers kunnen wel smullen van een croque monsieur of een tapasplank. Nieuw dit jaar is ook het boerenplankje. Voor zowel de hapjes, de drankjes als de ijsjes werken we heel vaak samen met collega-landbouwers uit de regio.”

De zomerbar op de grens van Dadizele en Ledegem opent aanstaande vrijdag de deuren. Farmbar Bruwershof is telkens van vrijdag tot en met zondag open. Op 14 en 15 augustus is er de afsluit van het seizoen. “Op zaterdag 22 juli organiseren we een countryavond met lekkere cowboysteak. Daarnaast organiseren we ook nog vier optredens en is er een foute muziek avond.”

Meer info is te vinden via http://farmbar.bruwershof.be