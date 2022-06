Gezelligheid troef bij zomerbar Valhalla in Hooglede

Bar Valhalla in Hooglede is opnieuw van start gegaan met een zomer vol goeie muziek en gemoedelijke ambiance. Na een testzomer vorig jaar zetten Anja en Kris deze zomer hun deuren wagenwijd open voor al wie wil genieten van een natje en een droogje.

Het koppel Anja Vermeersch en Kris Vanbrabant kocht de boerderij zo’n 7,5 jaar geleden. “Waar we nu staan was vroeger een kippenstal, maar daar schiet nu enkel het houten gebinte van over. We wilden het hier gezellig aankleden met fauteuils zoals in de Vlaamse huiskamer waar iedereen zijn salon heeft. Binnen die gemoedelijke sfeer voorzien we ook tafels en er is plaats genoeg voor wie liever aan de toog zit”, begint Kris.

Veel parking

De troeven van Bar Valhalla liggen niet alleen in het interieur. Aan parkeergelegenheid is zeker geen gebrek. Het is bijna jammer om de auto te parkeren op de verzorgde groene graszone. Niet één maar twee terrassen bieden klanten de mogelijkheid om een plaatsje in de schaduw of in de zon uit te kiezen. “Ik had altijd graag een cafeetje gehad en de hangar hadden wij hier toch ter beschikking, dus vandaar het idee om met een zomerbar te beginnen.”

“Vorig jaar hielden we een soort testfase om te kijken wat het ging geven. Omdat we hier in agrarisch gebied zitten, mogen we maximaal vier maanden open houden en dat is ideaal voor een zomerbar. ’s Avonds houden we de sfeer erin met muziek en projectie op het groot scherm. Iedereen is hier welkom”, aldus de eigenaars van zomerbar Valhalla. Bar Valhalla betekent trouwens ‘de plaats waar de goden hun drankje mogen nuttigen’. (EVG)