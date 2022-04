Gezellige, hippe sfeer in gloednieuwe wereldbar Rove in Knokke-Heist

Knokke-Heist is een hip adresje rijker: Ilse Danneels (30) en Steven Byl (33) maken met ‘wereldbar’ Rove hun droom waar. De economie in de kustgemeente blijft zo bloeien. De leegstandcijfers dalen steeds verder en in de Dumortierlaan is zelfs geen handelspand meer vrij.

Een gezellige, hippe sfeer overvalt je wanneer je de nieuwe horecazaak van Ilse Danneels en Steven Byl binnenwandelt. Het koppel uit Knokke-Heist hield zich de voorbije jaren in bijberoep al bezig met hun passie door te koken bij mensen thuis en op evenementen.

“Ik werkte voltijds bij mijn moeder in haar snackbar, die in dit pand gevestigd was”, legt Steven uit. “Op het einde werd het voor ons steeds moeilijker te combineren. Toen het pand van mijn mama leeg kwam te staan, besloten Ilse en ik de sprong te wagen.”

Tapas en cocktails

Met die sprong bedoelt het koppel de opening van ‘Rove’. De hippe horecazaak in de Diksmuidestraat biedt doorheen de dag verscheidene gerechten aan. ‘s Middags is er de lunchbar, in de namiddag de thee en koffie om ‘s avonds af te sluiten met tapas en cocktails.

“De inspiratie voor het merendeel van onze gerechten komt van de reizen die we de jongste jaren deden”, zeggen Ilse en Steven. “We trokken zowat de hele wereld rond, van Peru tot Zuid-Afrika. De klassieke lasagne vervingen we bijvoorbeeld door een Mexicaanse variant.”

Toch staan er ook enkele klassiekers op de kaart zoals een spaghetti of broodje smos – kwestie van een breed publiek te blijven aantrekken.

100% bezetting

“Afhankelijk van hoe avontuurlijk je bent, kan je de keuze maken”, aldus Steven. Maar wie een thee drinkt, hoeft geen kop warm water met een zakje te verwachten. Neen, de thee wordt vers en op traditionele wijze gemaakt. Steven en Ilse maken op die manier hun droom waar, maar zijn duidelijk niet de enige met ondernemingszin. De leegstandcijfers in Knokke-Heist blijven namelijk verder dalen. Nadat de kustgemeente de coronacrisis al goed overleefde, blijven er nu nieuwe zaken bijkomen. In vergelijking met één jaar geleden zijn de leegstandcijfers weer gedaald. In de bekende Dumortierlaan is er zelfs een bezetting van 100%.

“We zijn bijzonder fier dat onze aantrekkingskracht op ondernemers uit de meest diverse sectoren en alle windhoeken sterk aanwezig blijft, zelfs in deze moeilijke tijden”, aldus het gemeentebestuur.

Geen verrassing

Voor Steven en Ilse zijn de cijfers alvast geen verrassing. “Knokke-Heist is en blijft nu eenmaal een aantrekkelijke gemeente om te ondernemen”, besluiten ze. (MM)

Rove is dagelijks geopend tussen 11 en minstens 21 uur, uitgezonderd op zondag en maandag.

(MM)