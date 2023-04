Gewezen eetcafé Pinocchio op Veemarkt wordt Brasserie Thommy’s

Op de Veemarkt, in het gewezen pand van eetcafé Pinocchio, opent op maandag 8 mei de nieuwe brasserie en tearoom Thommy’s. “Ik wou al heel mijn leven een eigen horecazaak. Mensen, zowel jong als oud, moeten zich hier welkom voelen en kunnen ontspannen, dat vind ik belangrijk”, zegt de joviale uitbater Thommy Van Haeke (37).

Thommy werkt al heel zijn leven in de horeca waaronder acht jaar als verantwoordelijke voor Recreatiepark Pottelberg en twee jaar als manager in KO-NO Brasserie Paris in Ring Kortrijk. De klanten in het shoppingcenter vertelden Thommy over Pinocchio die vrijkwam.

“Ik ging kijken naar het pand en zo ging de bal aan het rollen. De Veemarkt lijkt me ook een plein met potentieel om meer evenementen te organiseren. Je voelt Kortrijk groeien, dus het was tijd om te springen.”

Halve kip

Thommy’s wordt een brasserie/tearoom. Op de eetkaart staan onder meer de gekende gerechten zoals spaghetti, kaaskroketten, verse slaatjes en croques, maar ook steak tartaar of chateaubriand met frietjes en op maandag, wegens de markt, een halve kip. “Dat vind je sinds ’t Vierspit nergens meer in Kortrijk. Daarnaast steun ik de lokale marktkramer. Het lijkt me leuk om me daarmee te onderscheiden.”

De tearoom biedt verse pannenkoeken, wafels en churros. Brasserie Thommy’s zal geen sluitingsuur hebben. “Natuurlijk zijn we niet tot ’s nachts open, maar zolang de mensen komen en er vraag naar is, blijf ik open.” Het landelijke warme interieur van Pinocchio blijft ongewijzigd, met 30 zitplaatsen binnen en 50 buiten op het ruime terras.

Brasserie Thommy’s zal enkel op zondag gesloten zijn. Op maandag en zaterdag gaat de brasserie open om 9 uur, op andere dagen om 10 uur.

Reserveren kan via reservaties@thommys.be.