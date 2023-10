Geuze- en lambiekbieren in het Hopmuseum

Tijdens de Week van de Smaak moet je in het Hopmuseum zijn. Op vrijdag 3 november om 20 uur verwent zythologe Kristl Logie de smaakpapillen met geuze en lambiekbieren. “Geuze, ook wel de champagne van het Pajottenland genoemd, is een heel puur product en beleeft de laatste jaren een echte revival. Laat je verrassen door de subtiele smaken op deze activiteit die niet voor zoete, maar voor zure mondjes bedoeld is”, zegt Caroline Bequoye van het Hopmuseum. Inschrijven kan via www.hopmuseum.be of telefonisch via 057 34 66 77. Deelnemen kost 20 euro. (AHP)