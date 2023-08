Gert en Ann-Sophie openen t’Otel in het Novotel

Sinds kort is de bar en het restaurant in het Novotel in Ieper terug open. Onder de naam t’Otel baten Ann-Sophie Devaere en Gert De Winne de bar en het restaurant uit. Om de heropening in de kijker te zetten, werd ook het interieur vernieuwd.

Gert De Winne (39) is kok van opleiding en gaf les aan de hotel- en toerismeschool Spermalie. Ann-Sophie Devaerde (41) stond voorheen in het onderwijs en zorgt nu voor de administratie en de vriendelijke bediening. De bar en het restaurant staan totaal los van het hotel. Achteraan de ruime zaak bevindt zich ook een terras. “In t’Otel kan je terecht om een glaasje te drinken in onze gezellige bar en in oktober of november kan u bij ons ook genieten van het restaurant”, vertellen de nieuwe zaakvoerders. “Onze passie voor regionale producten straalt in elk gerecht dat we serveren. Van de meest verse producten tot de fijnste stukken vlees, we gebruiken alleen de beste ingrediënten die de regio te bieden heeft. We bieden een beperkte kaart aan omdat we prijs/kwaliteit belangrijk vinden en we staan erop dat alles vers wordt gemaakt. Onze leveranciers zijn plaatselijke handelaars, want wij geloven in de korte keten. Op termijn breiden we ons aanbod uit met een maandmenu.”

Aandacht voor detail

“Onze toewijding aan huisgemaakte gerechten betekent dat je altijd verse, smaakvolle gerechten kunt verwachten, gemaakt met zorg en aandacht voor detail”, vervolgen Gert en Ann-Sophie. “Bij t’Otel geloven we dat lekker eten voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom bieden we onze regionale specialiteiten aan tegen een eerlijke prijs. Op de kaart staan verschillende slaatjes, steaks, burgers, spaghetti, dessertjes en kindermenu’s. Je kunt er ook gewoon terecht voor een koffietje en diverse dranken. We mikken dus zeker ook op de Ieperlingen en niet enkel op de toeristen.”

Info: Sint-Jacobsstraat 15 Ieper, www.ddcoaching.be, 0478 24 87 92. De bar is elke dag open van 15.30 tot 23 uur. Het restaurant is open van dinsdagavond tot zaterdagavond van 18 tot 21.30 uur.