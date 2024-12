Gerdy (57) en Birgit (33) beginnen nieuw horeca-avontuur bij frituur ‘t Bulleke in Ingelmunster: “Met verse gerechten en nieuwe burgers”

Birgit Verhas en haar stiefpa Gerdy Kimpe hebben frituur ‘t Bulleke in de Bruggestraat 76 in Ingelmunster geopend. Tot eind oktober stonden Corine en Isabelle nog in deze frituur Sint-Joris. Na één maand opknapwerken begonnen Birgit en Gerdy aan een nieuw horeca-avontuur.

Gerdy (57) en Birgit (33) zijn beiden afkomstig uit Roeselare. Haar mama Benedikte Lievens en Gerdy runnen daar nog brasserie ‘t Heerenhuys. Gerdy, Benedikte en Birgit hielden eveneens acht jaar frituur Roadhouse 88 in Roeselare open. Birgit werkte ook in haar vrije tijd een hele periode bij Eurofriet in Tielt, terwijl ze nu nog altijd fulltime werkt bij grondwerken Devagro. “Mijn mama en stiefpa wilden een nieuwe uitdaging aangaan. Op een immosite zagen ze deze frituur staan die was over te nemen. Na drie maanden onderhandelen besloten we de stap te zetten”, zegt Birgit.

Alles herschilderd

“De zaak was één maand gesloten. Alles werd herschilderd. De toog werd aangepast en we plaatsten ook prijsborden. De naam veranderde van Sint-Joris naar ‘t Bulleke, onze lievelingshond, een Franse bulldog. Het aanbod in de frituur hebben we uitgebreid met verse gerechten en huisburgers. Alle gerechten worden vers bereid in het restaurant van mijn mama in Roeselare. We serveren hier dus eigen werk qua stoofvlees, vol-au-vent, balletjes in tomatensaus, spaghettisaus, enz. Er zijn 24 zitplaatsen en tijdens de zomer kan je de frietjes of burgers verorberen op het terras. Wie het wenst, kan online bestellen.” (Patrick D.)