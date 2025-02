Geplande restauratie Drie Koningen blijft voorlopig uit: “Hopelijk kan horecafunctie alsnog behouden blijven”

Anderhalf jaar na de overname door nieuwe uitbaters, blijft het verdacht stil rond De Drie Koningen. De broodnodige – grondige – restauratie van de 16de-eeuwse herberg blijkt voor heel wat hoofdbrekens te zorgen. “We hebben er al duizenden euro’s ingestoken maar staan nog geen stap verder”, klinkt het enigszins gefrustreerd. Bij Onroerend Erfgoed blijven ze echter geloven in de goede afloop.

Het klonk nochtans veelbelovend: Bart Nollet en Elke Vandewoestijne van Kaffee bistro LKKRS in Zedelgem lieten in het najaar van 2023 weten dat ze de oudste herberg van het land nieuw leven in wilden blazen. Hun voornemen om in het voorjaar van 2024 te heropenen, was misschien wel wat te optimistisch: ondertussen zijn we anderhalf jaar én weer een nieuwe uitbater verder. “De vloer mag blijkbaar niet zomaar worden uitgebroken omdat er eerst een archeologisch vooronderzoek moet gebeuren, en de elektrische installatie is er nog van de jaren stilletjes. Er bleek zelfs geen afvoer te zijn voor de tapkraan”, zegt Bart Nollet. Hij bleef uiteindelijk bij bistro LKKRS. “Het was leuk geweest, maar er waren veel kosten aan en het zou voor ons ook te veel voeten in de aarde hebben gehad om alles volledig in orde te krijgen. We hebben dus wijselijk besloten om de herberg weer van de hand te doen”, klinkt het.

De karaktervolle horecazaak kreeg een herkansing met de uitbaters van ’t Werftje uit Zeebrugge. Maar ook zij zitten nu met de handen in het haar. “Het is verschrikkelijk”, zucht MikeVandersnickt. “Wij hebben de herberg met de beste bedoelingen gekocht, maar zouden die nu liefst van al ook weer van de hand willen doen. De riolering, de wc’s, de tapkraan, de ramen; alles zou vernieuwd moeten worden, maar zelfs het behangpapier mag blijkbaar niet zomaar verwijderd worden omdat het om een beschermd monument gaat. Ondertussen hebben we er al duizenden euro’s ingestoken, en we staan dus nog geen stap verder. Hadden we ons vooraf maar wat beter geïnformeerd”, klinkt het.

Pand met een ziel

Bij het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed, dat over onze monumenten waakt, zitten ze met de hele situatie verveeld. “Eigenlijk zijn we wat verbaasd om dit allemaal te moeten horen, want na al die jaren kan het ook gewoon niet anders. Er is zelfs nog nooit een echt grondige renovatie gebeurd”, zegt erfgoedconsulente Ines De Schepper. Volgens haar heeft het agentschap zich ook welwillend opgesteld. “De nieuwe uitbater wou de zaak graag naar achteren toe uitbreiden, en daar zijn we in meegegaan: we hebben ervoor gezorgd dat er een vergunning op tafel ligt. Maar ondertussen hebben we zelf niets meer van de eigenaar gehoord. Dat is jammer, want zo’n monument heeft een ziel en als het zijn horecafunctie kan behouden, is dat ook goed nieuws voor de gemeenschap. Bovendien is de restauratie op zich ook helemaal geen onoverkomelijke klus.”

Erfgoedbeheersplan

Bij het gemeentebestuur zijn ze zich bewust van de moeilijke bevalling. “In het kader van het masterplan ‘DNA van het dorp’ zijn we momenteel bezig om een erfgoedbeheersplan op te stellen. Hiermee zouden toekomstige nieuwe eigenaars beter beseffen waar ze aan toe zijn, en kunnen dergelijke scenario’s hopelijk vermeden worden”, aldus burgemeester Annelies Dewulf.