Georges Keters werkt aan jubileumeditie De Boarebreker in Middelkerke: “Iedereen wil weten wat er te beleven valt op horecavlak”

Journalist Georges Keters (78) weet van geen ophouden wat zijn geesteskind De Boarebreker betreft. Na twee moeilijke coronajaren werkt hij momenteel aan de 25ste uitgave van De Boarebreker. Eind mei of begin juni mogen we de jubileumeditie verwachten en zoals steeds zal die gratis te verkrijgen zijn bij de diensten van toerisme in diverse gemeenten en ook in horeca- en handelszaken.

“Met deze jubileumeditie wil ik nog meer terug naar de roots, zeg maar Middelkerke. Dat betekent niet dat er geen horeca- en toerismenieuws uit de gemeenten uit de regio meer zal in voorkomen, maar Middelkerke blijft de hoofdmoot in mijn magazine”, zegt Georges Keters.

“Ik besteed ook aandacht aan de initiatiefnemers van het eerste uur en zoals steeds komen er prachtige reportages in voor. De allereerste uitgave van De Boarebreker telde 40 pagina’s, vorig jaar waren dat er 144 en voor dit jaar zal het aantal pagina’s ook weer boven de 100 liggen. Ik ben nog volop bezig met de reportages en de samenstelling, maar het loopt vlotjes.”

Georges Keters is een journalist pur sang die vooral thuis is in de horeca- en toerismemiddens. In De Boarebreker verschijnen naast reportages over deze onderwerpen in Middelkerke, ook repo’s over onder meer Oostende, Nieuwpoort, Koksijde, Gistel en Poperinge, maar Georges kijkt ook over de grenzen naar onze zuiderburen.

In dat opzicht was en is het niet makkelijk om reportages te maken in coronatijden, maar zijn ervaring en relaties in deze sectoren laten hem wonderwel slagen in zijn opzet.

Beleving

“De Boarebreker is in de loop der jaren een klassieker geworden, die gelezen wordt door zowel de plaatselijke bevolking als door de toeristen. Mensen komen immers niet meer alleen naar de kust om op het strand te liggen, maar willen ook meer te weten komen over wat er te beleven valt en wat er te ontdekken valt op horecavlak en daarop probeer ik in De Boarebreker een antwoord te geven”, zegt Georges.

Jaren terug dreigde het magazine in de vergeethoek te geraken en werd twee jaar geen De Boarebreker uitgegeven. Georges Keters liet op dat moment De Boarebreker samensmelten met zijn ander blad Gastronomie en Toerisme, dat vooral focuste op verhalen uit de hele wereld en maakte er een jaarboek van. “Ik wil de nadruk leggen op ontdekken en beleving en dat wordt door de lezer enorm op prijs gesteld. Straks worden er opnieuw 15.000 exemplaren gratis verdeeld”, besluit Georges.