“Genummerd én met handtekening van eigenaar”: St.Bernardus steekt Mathusalem Abt 12 in een nieuw jasje

Het bier Mathusalem Abt 12 van brouwerij St.Bernardus in Watou werd voorzien van een nieuw, feestelijk jasje.

“De vormgeving van de Mathusalem is geïnspireerd op art deco, de kunststroming waar onze eigenaar Hans Depypere helemaal zot van is”, klinkt het bij brouwerij St.Bernardus. “Onder meer kenmerkend voor art deco is de integratie van glas-in-lood in grote raampartijen, wanden of plafonds. Aandachtige bezoekers zullen verschillende van deze architecturale stijlelementen reeds opgemerkt hebben in verschillende publieke ruimtes van onze brouwerij.”

Handtekening

“Het zorgvuldig ontworpen etiket sluit volledig aan op deze visie. Iedere fles is bovendien genummerd én voorzien van een handtekening van Hans. Kortom, een heus collector’s item. Deze feestelijke 6-liter fles is helemaal op maat voor jouw feestje met familie of vrienden.”