Gents museum wil kreeft ‘Mignolet’, maar restaurantuitbater Jo houdt voet bij stuk: “Dinsdag begraven we hem aan de Leie”

Het Universiteitsmuseum van Gent wil de beroemde kreeft ‘Mignolet’ graag binnenhalen, maar restaurantuitbater Jo Taveirne staat daar niet voor te springen. Hij houdt vast aan zijn plan om het overleden dier te begraven langs de Leie.

Voor wie het schrijnende verhaal van ‘Mignolet’ de voorbije dagen niet gevolgd heeft, even samenvatten. Zaakvoerder Jo Taveirne van Brasserie Le Coq d’Harlembois in Harelbeke was in zijn nopjes toen zijn vishandelaar vorige week langskwam. Die had een kreeft van 7 kilo mee, die hij liet overvliegen vanuit Canada.

Jo had zijn leverancier gevraagd uit te kijken naar grote kreeften, want hij wilde graag een blikvanger voor zijn restaurant. Daarvoor had de man al een homarium van 600 liter laten plaatsen. Het indrukwekkende dier kreeg de naam ‘Mignolet’, naar de doelman van Club Brugge. “Ook een beer van een vent”, knipoogde Jo Taveirne.

Te oud om op te eten

Mignolet had ‘geluk’, want de kreeft zou niet opgegeten worden. “Het dier heeft een geschatte leeftijd van 70 jaar. Het vlees zal op die ouderdom wel te taai zijn. Dit wordt hier zijn nieuwe, permanente thuis. Ik denk er aan de kreeft hier zo lang mogelijk te houden en misschien naar Sea Life te brengen als het niet goed meer gaat. Dat zou een mooi ‘eindeloopbaan’ zijn”, lachte Jo.

Veel mensen konden er minder om lachen. Jo kreeg haatmails en bedreigingen nadat hij zijn nieuwe mascotte had voorgesteld in de pers. “Iemand dreigde er zelfs mee mijn zaak in brand te steken. Ik kreeg twintig mails per dag met giftig commentaar of dreigementen.” Hij besliste daarop het dier te laten terugvliegen naar Canada. Dat zou Jo zo’n 1.000 euro kosten.

Overleden

Vrijdag zou Mignolet terugkeren naar Canada om er vrijgelaten te worden in zee, maar het kwam niet zover. Woensdagnacht overleed het dier. “Er was een stuk uit zijn poot, waarschijnlijk van een andere kreeft”, aldus Jo, die niet meteen wist wat aan te vangen met het dier. “Ik ga voorzichtig zijn met wat ik ga zeggen, want nieuwe heibel wil ik echt niet. Mensen geven toch zo graag een ongezouten mening of geven graag negatieve kritiek op alles en nog wat. Misschien is een begrafenis langs de Leie een optie.”

Het Gentse Universiteitsmuseum (GUM) had een andere eindbestemming voor ogen. “De uitzonderlijke kreeft van 7 kilo kan een educatieve rol vervullen binnen de collectie van het GUM en de Plantentuin”, klinkt het. “Het dier zou kunnen dienen als didactisch materiaal om preparatietechnieken te demonstreren en de anatomie te bestuderen. Momenteel overleggen we met het collectieteam en andere experten van de Gentse universiteit over de volgende stappen, mocht dit doorgaan. Daarover is nog geen zekerheid.”

Al lijkt er bij restaurantuitbater Jo weinig twijfel. “Dinsdag nemen we afscheid van Mignolet, hier aan de overs van de Leie.”