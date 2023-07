Genieten van plantentuin en kamperen in de natuur: Abelenaar baat l’Ile de Bambecque uit met pop-upbar

Vier jaar geleden kocht de familie Masson uit Abele een oude hoeve in Bambecque niet ver over de grens. Zoon Ruben (24) wil er zijn droom realiseren met een ruime planten- en fruittuin alsook met een camping met diverse mogelijkheden. En om de 14 dagen is er ook een pop-upbar.

Vier jaar geleden wilde de toen twintigjarige Ruben Masson uit Abele een droom realiseren die hij al enkele jaren met zich meedroeg. Hij wilde in harmonie met de natuur een project starten waar mensen volledig een kunnen worden met de natuur. Met vooral financiële hulp van opa Louis Vanhout, kon toen een oude vervallen hoeve aankocht worden in het Franse Bambecque langs de Route d’Oost-Cappel 10. Het pand ligt amper een tiental minuten rijden vanaf de grens met Vlaanderen.

Slapen in een tipi

Aanvankelijk was het doel om in de leegstaande loods verbouwingen uit te voeren om er een 45-tal sociale bedden te kunnen voorzien. “Maar de inrichting van die oude boerenloods zou veel te veel investeringen gevergd hebben. En dus hebben we ervoor gekozen om een camping te voorzien. Uiteraard is dit geen gewone camping. We bieden tipi’s aan alsook bedtenten met meer comfort dan een gewone naakte tent. Voorts is er ook het vakantiehuisje in oude Vlaamse stijl, een caravan in de stijl van Montmartre en de roulotte, die eigenlijk een omgebouwde werfbarak is. Het ombouwen gebeurde met recuperatiemateriaal. Die camping begint al goed te draaien, en de vakantiegangers komen niet alleen uit Frankrijk of Vlaanderen.”

Zelfvoorzienend

“Daarnaast willen we ook zelfvoorzienend worden op energiegebied, waarbij we vooral minder energie willen verbruiken. We hebben een houtkeuken geïnstalleerd waarbij men met een emmer hout eigenlijk een hele maaltijd kan bereiden. Van het aanvankelijk concept is natuurlijk ook de grote tuin met veel groenten gebleven. En de fruitbomen die er waren, bleven natuurlijk ook. Er zijn zelfs diverse fruitsoorten bijgekomen tijdens de voorbije vier jaren. We verkopen dan ook graag pakketten met fruit en groenten van eigen teelt. Wie heeft er trouwens al gehoord van boomspinazie met de kenmerkende paarse topjes? Die zitten vol antioxidanten, wat natuurlijk goed is voor iedereen.”

Pop-upbar

“Ik wil vooral ook experimenteren omdat er zoveel mensen met problemen zitten”, zegt Ruben. “Ik voel dat velen interesse hebben in mijn project. Ik wil verder werken met ecologische en spirituele transitie. Mensen hebben daar nood aan. We moeten ondanks alle problemen optimistisch blijven en dit onder het motto ‘think global, act local’. Er is hier ook yoga, bewustwording, workshops, educatie, cultuur en nog andere. We willen dit tonen tijdens onze open pop-upbar op zondagen 16 en 30 juli en 13 en 27 augustus. Ook om dinsdag 15 augustus is de bar open. Ik geloof in mijn project en wil dit dan ook graag tonen aan de geïnteresseerden.”

De pakketten met fruit en groenten kunnen via www.liledebambecque.eu besteld worden om op zaterdag af te halen. Via die site kan ook geboekt worden voor een verblijf. (Paul Carbon)