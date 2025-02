Genieten van een Westvleteren in vernieuwde café ‘In de Vrede’: “ Enige plaats ter wereld waar men een ‘Poater’ kan kopen”

De winter is de rustigste periode en van die gelegenheid heeft het ontmoetingscentrum ‘In de Vrede’ – de iconische brasserie tegenover de Sint- Sixtusabdij in Vleteren – gebruikgemaakt om de zaak op te frissen. De heropgefriste zaak opende na meerdere weken sluiting afgelopen weekend de deuren.

“De frisse hedendaagse kleuren en nieuw comfort zorgen ervoor dat de zaak weer voor een 15-tal jaar zoet is”, vertelt uitbater Guy Depoorter. Tijdens de coronaperiode en de noodgedwongen sluiting werd er nagedacht over de inrichting. “Met het oog op beleving werd een consensus gezocht tussen eenvoud en duurzaamheid. Wie herinnert er zich niet het witte café met ‘winkeltje en de naftepomp’. Destijds uitgebaat door Magda Coutenier en wijlen Daniel Wijffels. In het jaar 1999 besloten de broeders om iets verder een nieuw OC te bouwen met aan het roer Philip De Backer.”

Vernieuwing

De tijd gaat snel en na 25 jaar was er weer nood aan vernieuwing. “Hoeveel mensen op die stoeltjes hebben gezeten, is niet bekend maar het zijn er veel. Heel wat bierliefhebbers vinden de weg naar ‘In de Vrede’. Het is trouwens de enige plaats ter wereld waar men Westvleteren kan kopen”, vertelt uitbater Guy Depoorter. “Op zomerse dagen zitten hier vaak mensen van heel wat nationaliteiten. Een babbeltje slaan met iemand van Zuid-Amerika of Australië is hier geen uitzondering.”

Ook het winkeltje werd onder handen genomen. © LBR

Latijnse spreuk

“Ondanks hun populariteit brouwen de broeders maximum 7.500 hectoliter per jaar, gespreid over 50 brouwdagen per jaar. De vermelding van de Latijnse spreuk in de zaak ‘Ut vivant me coquunt, non vivunt ut me coquant’, wat betekent ‘We leven niet om te brouwen, maar brouwen om te leven’. Dat is waar de broeders van de Sint Sixtusabdij voor staan.” Momenteel wonen in de abdij 19 monniken die deel uitmaken van de Orde van de Cistercienzers van de Strikte Observantie. “’Noa de Poaters goan’ betekent zoveel als naar ‘In de Vrede’ gaan om te genieten. Ook werd het winkeltje onder handen genomen, iets ruimer met oog voor de wetgeving. We blijven de ‘Poaterskaas’ hoog in het vaandel dragen.”

De bieren blijven onveranderd. “Een evenwicht in eenvoud. De soorten zijn trappist Westvleteren blond 6, de 8 en natuurlijk de alom bekende 12. Het OC ‘In de Vrede’ is in eerste plaats een ontmoeting van de abdij en haar bewoners met de buitenwereld en heeft een bijzondere opdracht van gastvrijheid. We zijn nu eenmaal een deel van het culturele erfgoed van Vlaanderen en de Westhoek.”

Info: info@indevrede.be