Genieten is het codewoord in nieuwe Middelkerkse brasserie Bij Ons

Op de hoek van de Oostendelaan en de Caemerlinckstraat maakt restaurant Bayaert plaats voor Bij Ons, praat- en sfeertaverne met chef Guy Rampelberg aan het roer. Geen onbekende in Middelkerke, want tot voor kort was hij uitbater van sfeercafé ‘t Getijde in de Kerkstraat.

“Gezelligheid, een lekkere tafel, muziek, karaoke, een dansje, het kan allemaal in ons nieuw volkscafé, waar iedereen zich thuis moet voelen. Genieten is dan ook het ordewoord”, stelt Guy Rampelberg. De gevel laat niets aan de verbeelding over. Blauw en zandkleur beheersen het fraai gemeubileerde hoekgebouw. “Staat symbool voor blauwe lucht, de zee en het strand, Middelkerke ten top”, weet de tweetalige Brusselaar Guy Rampelberg (58), te onderlijnen. “Bij Ons wil een huis worden met veel amusement, zonder veel franjes, een volks gebeuren, een eenvoudige schotel voor jong en minder jong.”

Liefhebbers van een lekker bord zijn hier duidelijk op hun plaats. “Er is geen specifieke kaart, wel eenvoudige smaakvolle schotels bereid op de grill, met friet of brood, aanvullend een saladebar. Op vrijdag, zaterdag en zondag is er steevast fondue en liggen er steak en ribbetjes op de grill”, zegt chef Guy Rampelberg.

Karaoke en dans

En er is nog meer te beleven in Bij Ons. Op zaterdagavond staat livemuziek garant voor een leuke dansavond, uitgebouwd in een leuk hoekje van de zaak. Op zondag staat karaoke met groot scherm op de agenda.

“Deze schermen kunnen ook gebruikt worden om eventueel voetbalwedstrijden, sportactiviteiten of evenementen samen te beleven met een leuk glas binnen handbereik. We kijken ernaar uit om, op welk gebied dan ook, gasten te verwennen”, zegt Guy. (PG)

Praat- en sfeercafé Bij Ons, Oostendelaan 23, 8430 Middelkerke, 0495 92 03 40.