Geniet van een vleugje Thailand op je bord in nieuw restaurant Lai Thai: “Maar niet té pikant, want dat zijn ze hier niet gewend”

Nog nooit geproefd van Moo Nam Tok of Kaeng Kiew Wan? Als je überhaupt niet weet wat dit is, dan wordt het hoog tijd om een bezoekje te brengen aan restaurant Lai Thai langs de Staatsbaan in Kortemark. Met chef Dao aan het fornuis wordt daar sinds kort de pure Thaise keuken geserveerd.

“Toen voormalig restaurant ’t Fermetje over te nemen was, besloten we hier onze kans te wagen”, vertelt uitbater Marc Slabbinck. “Mijn vrouw Dao en ik wonen in Hooglede, maar we voelen ons hier al goed ingeburgerd in Kortemark. Dao woont al 20 jaar in België en kreeg de passie voor de Thaise keuken mee van haar moeder en oma. Ikzelf genoot een opleiding in Ter Groene Poorte en deed al heel wat ervaring op in de horeca. We zijn open op van donderdag tot en met maandag, telkens van 18 tot 22 uur. Ook ’s middags zijn we geopend van 11.30 tot 14 uur, behalve op donderdag. Dinsdag en woensdag zijn we gesloten. We kregen in deze korte tijd toch al heel wat positieve reacties en we mogen niet klagen over de reservaties. We hebben plaats voor 38 personen in het restaurant.”

Dagverse producten

“Ik werkte al als chef in enkele restaurants”, aldus Dao Klom Jor Hor. “Mijn ervaring deed ik op in mijn thuisland Thailand. Lai Thai betekent letterlijk ‘fijn’ en dat is ook wat ik op het bord wil brengen. Ik serveer klanten de typische Thaise keuken, maar aangepast naar Vlaamse normen, want de Thaise keuken is heel pikant en hier is men dat niet gewend. Toch blijf ik trouw aan de typische smaak. We kozen bewust voor een beperkte kaart, zodat we met dagverse producten kunnen werken. In Thailand zetten we alle potten op tafel en wordt er opgeschept, maar ik presenteer hier de menu’s, mooi gedresseerd op een bord, want het oog wil ook wat.

Met de feestdagen is takeway mogelijk, terwijl de klanten vanaf 2024 ook telefonisch of via de website zullen kunnen bestellen en afhalen. Op 12 februari volgt de officiële opening, in aanwezigheid van Thaise monniken die onze zaak zullen inzegenen met traditionele gezangen.” (JDK)