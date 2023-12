General manager La Réserve maakt na zes maanden balans op:“Nu goed geoliede machine”

Net zes maanden na de opening van La Réserve, het luxehotel van topondernemers Marc Coucke en Bart Versluys, maakt general manager Yannick Bouts met ons de balans op. “Het was inderdaad een pittige opstart, zo vlak in het zomerseizoen – zeker met het restaurant – maar intussen hebben we veel kinderziektes weggewerkt”, klinkt het. “Tegen de zomervakantie kunnen we onze wellness openen, en de vijfde ster is binnen bereik.”

En of het een evenement was, de opening van hotel resort La Réserve, tussen het casino en het Zegemeer in Knokke, een half jaar geleden. Eigenaars met ronkende namen als Marc Coucke en Bart Versluys zogen uiteraard heel wat aandacht naar dit nieuwe ambitieuze project, waarbij de grandeur van weleer op een hedendaagse manier in ere moest hersteld worden.

Maar veel wittebroodsweken werden de eigenaars en uitbaters van het hotel niet gegund. Er waren nog vóór de start berichten in de pers over het terras op een ponton op het Zegemeer waartegen omwonenden bezwaar aantekenden, wegens in hun ogen te verwachten overlast. De hoteluitbating zelf leek heel vlot te lopen – met Yannick Bouts als general manager hadden de eigenaars een topper in de branche in huis gehaald – maar de luxebrasserie onder supervisie van sterrenchef Peter Goossens leverde heel wat kopzorgen op. In een eerste fase waren een reeks recensenten lovend over de klassieke Frans-Belgische gerechten, tot zelfs een tien op tien voor alle geproefde gerechten toe, maar op de duur zwol de kritiek aan. Over te hoge prijzen, chaotische bediening, gerechten die niet warm genoeg werden geserveerd, te weinig of net te veel gekruid waren…

Pittig

Zes maanden na de opening wil de manager de balans opmaken.

“We hebben inderdaad een pittige opstart gekend. Door te openen net in het drukke zomerseizoen, zeven dagen op zeven open en met wel 160 à 180 couverts ’s avonds, hebben we het onszelf ook niet gemakkelijk gemaakt”, zegt Bouts. “Zoals bekend, werd de opening van het restaurant wegens personeelstekort bijgesteld van zeven dagen per week naar vijf dagen. Maar we hebben heel sterk geïnvesteerd in personeel. Op alle functies hebben we nu topmensen gezet. Zo is Kevin Gijsembergt (met ervaring bij hotel La Butte aux Bois en restaurant Willem Hiele, red.) erbij gekomen als maître d’hôtel en Simon de Tavernier, die eerder bij Le Château du Mylord (tweesterrenzaak, red.) werkte, als sommelier.”

Straks gaat de wijnkelder open, een nieuwe troef. © Davy Coghe

“Ik durf te zeggen dat we nu met heel het team een goed geoliede machine vormen. De negatieve kritieken blijven uit en er komen steeds meer positieve reacties en recensies. Gault&Millau gaf ons van bij de intrede in de gids al direct een 14,5 op 20 en het platform FoodTaster beloonde ons heel recent nog met maar liefst 86 op 100. Ook in de nieuwe Michelingids kreeg het restaurant een eervolle vermelding. We maken ons klaar om heel binnenkort al een extra dag te openen, dus zes op zeven, en tegen de paasvakantie willen we opnieuw elke dag open zijn.”

Ontbijt en lunch

“Nog nieuw is dat we de ontbijtformule aangepast hebben naar bediening aan tafel in de week – enkel in weekend nog buffet – en met een lagere instapprijs. En voor de lunch is er nu ook een mogelijkheid voor een kortere en iets goedkopere formule, dit in overleg met veel zakenmensen of mensen uit de immowereld die graag komen lunchen met klanten en niet altijd evenveel tijd hebben. En om de sfeer en gemoedelijkheid te verhogen wordt er iedere vrijdag in de bar live muziek gespeeld.”

Recent zijn ook twee ruime vergaderzalen met alle mogelijke faciliteiten in gebruik genomen. “Die kunnen ook gebruikt worden door families of groepjes die afzonderlijk willen lunchen of dineren. En eind dit jaar gaat onze wijnkelder open. Daar kunnen gasten hun eigen flessen bewaren en we zullen er ook tastings organiseren. Tegen de zomer van volgend jaar openen we de wellness, met zwembad en andere voorzieningen. En zo zijn onze vijf sterren en zelfs vijf sterren ‘superior’ echt wel binnen bereik.”