Gemeenteraadslid Eric Crul opent café-bistro De Commiezen in eigen woning in Hoeke

Eric Crul, gemeenteraadslid voor CD&V in Damme, opende op het gelijkvloers van zijn woning in Hoeke de stemmige horecazaak De Commiezen. Een opmerkelijke professionele ommezwaai voor de handelaar in matrassen en beddengoed.

Eric Crul en zijn echtgenote jagen uiteindelijk toch hun oude droom na: het runnen van een eigen horecazaak. “Mijn vrouw volgde een opleiding voor kok en zelf ben ik, als zoon van destijds naar Anderlecht uitgeweken slagers, beenhouwer van opleiding”, vertelt Eric Crul, die sinds 2013 voor CD&V in de Damse gemeenteraad zetelt.

De Grote Beer

“Maar toch zijn we in een heel andere branche terechtgekomen. We runden jarenlang slaapcomfort De Grote Beer in Blankenberge. Maar als we nog iets anders wilden gaan doen, dan moesten we het nu wel doen. Dus is er nu totale uitverkoop in de zaak.”

Ook opmerkelijk: Eric en zijn echtgenote, bijgestaan door hun twee kinderen, runnen de zaak in hun eigen woning langs de Damse Vaart in Hoeke. “We hebben grondig verbouwd en heringericht en konden zo op het gelijkvloers en een stukje tussenverdieping een mooie horecaruimte realiseren. Ook het terras met zicht op de polders en de buitenbar zijn troeven”, gaat Eric verder. “Destijds stonden hier vier woningen naast elkaar die gebruikt werden door douanebeambten. Ik heb er daar twee van gekocht en omgevormd tot één woning. Die douanebeambten werden in de volksmond commiezen genoemd, vandaar dus de naam voor de zaak”, legt Eric uit.

Bier- en wijnselectie

Eric is ervan overtuigd dat er in Hoeke, de kleinste Damse deelgemeente, ruimte is voor een zaak als De Commiezen. Tijdens het openingsweekend van 27 tot en met 29 mei was het er alleszins al bijzonder druk.

“Ik mik zowel op mensen uit de buurt en de brede omgeving als op fietsers en andere recreanten die vaak van de mooie natuur komen genieten. Naast een mooie bier- en wijnselectie vind je op de kaart zowel kleinere hapjes, pasta’s, een assortiment tearoom en klassieke gerechten zoals steak friet en stoofvlees”, geeft Eric Crul nog mee.

(PDV)