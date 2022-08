Gemeentehuis maakt plaats voor dorpshuis

Het gemeentebestuur verandert na een grondige evaluatie het geweer van schouder. Het hart van de gemeente krijgt in de nieuwe plannen een dorpshuis op de plek waar het oude gemeentehuis nu staat. In het dorpshuis staan welzijn, zorg voor elkaar en ontmoeting centraal.

“In het voorjaar van 2021 trokken we naar de burger met een wit blad papier en gingen we samen op zoek naar insteken om de dorpskern, in het bijzonder de markt, in te richten”, steekt burgemeester Lieven Cobbaert van wal. “Maar sinds de opstart van het project zijn de dienstverlening en de noden binnen de maatschappij geëvolueerd. Het belang van sociale hulp- en dienstverlening gaat de laatste jaren in stijgende lijn. De nood aan een ruimte voor ontmoeting evenzeer.”

“Niet alleen onze sociale dienst en de diensten van het Sociaal Huis, maar ook het Huis van het Kind, het lokaal dienstencentrum, een loket burgerzaken, de sociale kruidenier en de bibliotheek zullen er hun intrek nemen”, stelt schepen Jan Bekaert. “In feite gaan we naar een centraal ontmoetingscentrum in het hart van Ichtegem. De eerder voorziene polyvalente ruimte, maakt niet langer deel uit van het geheel, maar we onderzoeken en bewandelen nieuwe pistes.”

Heraanleg markt

Wat met de markt en de ruimere omgeving van het centrum? “In het najaar van 2021 kregen we als bestuur de kans om naast de huidige burelen van de sociale dienst een woning bij te kopen”, duidt schepen Geert Vandaele. “We besloten om de herinrichting van het centrum op te delen in twee percelen: de markt en de omgeving van de kerk. Op 29 september trekken we naar de bevolking met de ontwerpen. Onze inwoners zullen dan mee kunnen oordelen over de ontwerpen.” (EV)