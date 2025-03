“Geloof me, wij serveren de beste pannenkoeken”: Robi (23) opent samen met ouders restaurant Robi in Knokke-Heist

Knokke-Heist is met restaurant Robi in De Wielingen een leuk horeca-adresje rijker. In de familiezaak van Obaidul (50), echtgenote Moyne en zoon Robi (23) kan je de hele dag terecht en staan verse producten centraal. “We serveren de klassieke keuken met een internationale twist”, zegt Robi, die ook trots is op een aantal exclusieve stukken vlees op het menu. “Maar de mensen moeten zich hier vooral thuis voelen. Dát is het belangrijkste.”

Aan enthousiasme geen gebrek bij de familie Huq. Zoon Robi (23) – naar wie de zaak vernoemd is – staat ons met een brede glimlach te woord en vertelt vol passie over de nieuwe uitdaging die hij samen met zijn ouders aangaat. Nochtans deden de studies van de twintiger niet meteen denken aan een horeca-carrière, beaamt hij zelf. “Ik studeerde af in cybersecurity. Iets helemaal anders inderdaad”, glimlacht de twintiger. “Maar ik studeerde om te leren. Eén van mijn grootste dromen is altijd geweest om samen met papa een eigen zaak te beginnen.”

Hele dag door genieten

En die droom is nu werkelijkheid geworden. Aan De Wielingen in Knokke, op nauwelijks enkele meters van de zeedijk, opende de zaak nu de deuren. Geen doorsnee restaurant, maar wél een zaak waar je de hele dag door kan genieten. “We serveren zowel ontbijt, lunch, tearoom als diner”, zegt Robi, die verantwoordelijk is voor de zaal. “Bij alles staat versheid centraal. We werken echt met dagverse producten. Dat proef en zie je nu eenmaal ook op het bord. Papa, die al in diverse horecazaken werkte en chef is in de keuken, vindt dat zeer belangrijk. Al onze gerechten hebben trouwens een internationale twist.”

“De familiale sfeer staat hier echt centraal en dat willen we in alles uitstralen”

De familie was al langere tijd op zoek naar een geschikt pand om hun zaak te beginnen. Al bleek dat geen evidente opgave. “Omdat we iets specifiek in ons hoofd hadden”, legt Robi uit. “Weet je, de familiale sfeer staat hier echt centraal en dat willen we in alles uitstralen. We hebben diverse andere panden bezocht, maar nergens voelden we de klik zoals we die hier hadden. Het mocht ook niet té groot zijn. Het pand hier stond al een tijd leeg en had wat opfrissing nodig, maar op die manier konden we er ons eigen ding mee doen.”

Toegegeven: de zaak straalt best wat charme en rust uit eenmaal je komt binnengewandeld. “Dat was de bedoeling. Mensen mogen hier hun tijd nemen. Blijven ze een paar uur zitten? Geen probleem. En in de namiddag geniet je hier van de béste pannenkoeken, geloof me maar. Niemand maakt ze zoals papa dat doet”, zegt Robi met een kamerbrede glimlach.

Eetbaar goud

Wie een blik werpt op de menukaart merkt een brede waaier aan gerechten op. Maar dé specialiteit van het huis? Dat zijn de exclusieve stukken vlees. Denk aan Japanse Wagyu, de New York Strip en misschien wel het meest in het oog springend: de 24K Golden Steak Night. Ierse filet pur gewikkeld in eetbaar 24-karaats goud. “Perfect voor mensen die eens iets speciaals willen proberen”, zegt Robi. “Ach, het belangrijkste is dat mensen hier met een glimlach terug naar buiten gaan. En daar lijken we vooralsnog wel in te slagen. De reacties zijn unaniem positief. We hopen dat zo verder te zetten”, besluit de jongeman. (MM)