Geert en Hilde openen wijnbar mét hapjes in Knokke-Heist: “Geniet van wijnen uit hele wereld”

Geert Suy (63) en Hilde Van Langenhove (63) openen in de Leopoldlaan in Knokke-Heist de bar Il Segreto Del Vino, een zaak die ze eerder in het Oost-Vlaamse Hofstade openden. Daar liep het verhaal ten einde, dus trok het koppel naar de kust. “Hier staat genieten centraal.”

Geert Suy (63) heeft een 40-jarige carrière als advocaat in Aalst achter de rug, maar hij is ook een echte wijnfreak. “Ik ben vinoloog en grootmeester in de Vlaamse wijngilde”, vertelt hij. “Het is een passie die ik niet aanzie als werken. Wij zijn in 2021 in Hofstade gestart met Il Segreto Del Vino, een wijnbistro waar je terecht kon voor een goed glas wijn en een lekker hapje. Daar serveerden we al eens een zeetong en een ribeye bij. De proefavonden waren het populairst, dat hebben we gemerkt. Maar het verhaal liep in Hofstade ten einde en we zochten een plek waar we opnieuw konden starten.”

Genieten centraal

Die plek vonden ze in Knokke-Heist, langs de Leopoldlaan 162. “In Knokke is het een wijnbar, cocktailbar en champagnebar, in combinatie met tapas”, vertellen ze. “Hier staat genieten centraal.” Wijnen uit Italië en Frankrijk staan centraal. “Maar we staan open voor de ganse wijnwereld”, zegt het koppel. “Dat impliceert mooie ontdekkingen, niet alleen uit Spanje, Oostenrijk, Duitsland, maar uit de nieuwe wereld met bijzondere aandacht voor Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika en California.” (MM)