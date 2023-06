Geen vergunning voor Summer of C in Kanegem: “Hier laten we het niet bij”

Het zal deze zomer stil blijven in de tuin van B&B Pastorie Caeneghem. Zaakvoerder Stijn Verhalle had er nochtans graag voor de zesde keer de zomerbar Summer of C geopend, maar hij krijgt geen uitbatingsvergunning van het stadsbestuur. Aanleiding zijn klachten over geluids- en parkeeroverlast door buurtbewoners. Verhalle, die naar eigen zeggen nochtans van plan was om maatregelen te treffen tegen eventuele overlast, reageert diep ontgoocheld. Hij is niet van plan zich zomaar bij de beslissing neer te leggen.

De bal ging aan het rollen toen er vorig jaar enkele bouwovertredingen vastgesteld werden bij de B&B. Zo hadden de uitbaters onder meer geen vergunning voor het zwembad. Dat is ondertussen geregulariseerd, maar ook voor de uitbating van de zaak als evenementenlocatie was geen vergunning en diende er een nieuw openbaar onderzoek te gebeuren. Tijdens dat openbaar onderzoek, dat intussen afgelopen is, liepen er een zevental bezwaren van buurtbewoners binnen. En daar hield het stadsbestuur rekening mee.

“Vorige zomer kregen we al verschillende meldingen uit de buurt over geluids- en parkeeroverlast”, aldus burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “De bezwaren die binnenkwamen maken duidelijk dat er wat weerstand ontstaan is in de dorpskern van Kanegem. Eigenlijk komt het erop neer dat de activiteiten en de infrastructuur van de pastorie door de jaren heen zodanig gegroeid zijn dat het nu het draagvlak van de omgeving overschrijdt. Dus de activiteit brengen we terug naar de basis, zijnde de B&B.”

Ook privéfeesten niet meer mogelijk

Opmerkelijk gevolg daarvan: door de geweigerde vergunning kunnen ook geen privéfeesten zoals babyborrels of huwelijken meer plaatsvinden in de B&B. “Wat de bouwovertredingen betreft geef ik toe dat ik fout was”, reageert Stijn Verhalle. “Dat moest inderdaad opgelost worden. Maar we runden hier al vijf keer een zomerbar. Terwijl er hier ook tientallen privéfeesten plaatsvinden. En nu mag dat plots niet meer? Dat is toch compleet van de pot gerukt? Als we het louter met de B&B moeten zien te rooien, dan staat ons voortbestaan op het spel. Deze beslissing betekent dat er hier nu zelfs geen vijf man meer mag komen vergaderen, tenzij ze hier overnachten. Hier laat ik het niet bij. We gaan zeker in beroep.”

Nog volgens Verhalle was hij nochtans bereid om water bij de wijn te doen en vond er een gesprek plaats met de buren. “In de loop van maart heb ik de buren uitgenodigd. We wilden het dit jaar wat anders aanpakken en de focus meer op de bistro leggen dan op de bar, net om overlast te vermijden. Ook ons zwembad zouden we dit keer niet meer open stellen voor bezoekers van de zomerbar, net om geluid van spelende kinderen te vermijden. We wilden ook de capaciteit met een derde terugschroeven en een sluitingsdag inlassen.”

Goede wil buren

“Tijdens dat overleg leken de buren van goede wil. Helaas lijkt dat nu weinig zoden aan de dijk te hebben gebracht. Nu is het alsof het hier elke dag Tomorrowland is. Ik begrijp niet dat het stadsbestuur meegaat in die hysterie. In de voorbije vijf jaar hebben we misschien een paar keertjes de politie over de vloer gehad. Geen enkele pv is ooit opgemaakt en altijd hebben we ons aan de sluitingsuren gehouden.”

Stijn Verhalle heeft een advocaat onder de arm genomen en is van plan in beroep te gaan tegen de beslissing van het stadsbestuur, maar aangezien dat tijd zal vergen, staat nu al vast dat er geen zomerbar komt. (SV)