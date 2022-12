Geen twee zonder drie: nu ook een Brune Moare

Drie Dranouterse hobbybrouwers pakten deze zomer uit met twee huisbieren: de Bloende Moare en de Moare Tripel. Nu is er met de Brune Moare een derde bier op de markt. “Meteen is ons eerste deel van het verhaal af. Elke Belgische brouwerij pakt graag uit met de drie klassieke bieren. Wij dus ook”, aldus Jan Courtens.

De naam van het bier verwijst naar een heks. “In een niet zo ver verleden was de Lettingstraat tussen Dranouter en Kemmel nog een onverharde landweg. Met knikkende knieën naderde men de holle meersen op de zuidelijke flanken van de Kemmelberg. In deze laag gelegen weiden zouden zich immers heksen of moaren ophouden, en men had schrik om van de moare bereen te worden”, vertelt één van de brouwers en uitbater van de Hollemeersch Laurens Van den Weghe.

Fruitig profiel

Naast de Bloende Moare en de Tripel is er dus nu de Brune Moare. “Met een bitterheidsgraad van 32 zitten we in dezelfde lijn van onze eerste bieren. De donkere mout zorgt wel voor een fruitig profiel. Het bier heeft een alcoholpercentage van 7%.” De bieren onder de naam de Moare worden gebrouwen op de benedenverdieping van het bekende hotel-restaurant De Hollemeersch. “We denken ondertussen na over een volgend bier. Ik noem het graag een hybride bier met daarin de verwerking van druiven. Ons recept is nog niet helemaal af, maar we mikken op flessen van 75cl die we graag uitschenken op recepties.”

De drie bieren van de Moare worden in geschenkverpakking, voorzien van tekeningen door Diederik Vandenbilcke, aangeboden in de lokale handel. Bestellen kan ook via deze biershop