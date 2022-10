Geen nieuwe vestiging ‘All you can Friet’ in Kortrijk door hoge energieprijzen

De energiecrisis is een ferme streep door de rekening voor de jonge ondernemer Brandon Debels (25). Hij zette zo’n vier jaar geleden het concept ‘All You Can Friet’ in de markt waarbij je voor 2,30 euro zoveel frietjes eet als je maar wil. Na een vestiging in Lendelede, Dadizele en Rollegem-Kapelle stond er met Kortrijk een vierde op de planning. Die plannen vallen door de torenhoge energiefactuur echter in duigen.

Het concept sloeg meteen aan bij het grote publiek en dat vertaalde zich meteen in een steile opgang. In 2018 opende in Rollegem-Kapelle bij Ledegem de eerste frituur. Nadien volgden All You Can Friet eethuizen in Lendelede in 2020 en Dadizele in 2022. Een vierde vestiging moest snel volgen, maar die plannen worden nu in de koelkast gestoken.

Factuur bij verdrievoudigd

Grote boosdoener zijn de torenhoge energiefacturen. “Waar ik vroeger zo’n 2.500 euro per maand aan voorschotfacturen energie betaalde, zit ik nu al aan 7.200 euro per maand per vestiging. Dat is bijna een verdriedubbeling, hallucinant hoe snel de prijzen stijgen,” laat Brandon Debel optekenen. “Als je de berekening op jaarbasis maakt voor al mijn All You Can Friet vestigingen, kom je zo aan 259.200 euro. En dan hebben we het enkel over voorschotten, er zitten nog verhogingen aan te komen. In zo’n omstandigheden in een vierde frituur investeren, in Kortrijk, is onmogelijk.”

Frietprijs blijft ongewijzigd

De andere drie All You Can Friet-eethuizen blijven gewoon open. De frituur in Rollegem-Kapelle is voortaan op maandag, traditiegetrouw de kalmste dag van de week, gesloten. Wie onbeperkt frieten wil eten, blijft overigens maar 2,30 euro betalen. “Want onze klanten voelen eveneens de crisis. En dan spreekt ter plaatse komen eten aan 2,30 euro in plaats van een klein pak friet aan 2,70 euro te bestellen natuurlijk wel aan,” zegt Brandon. Voor de andere zaken betaal je wel wat meer. Zo kost een frikandel nu 1,80 euro in plaats van 1,60 euro. Wat uiteraard nog steeds bijzonder democratische prijzen zijn.”