Geen horeca meer in De Warande: bouwkundig studiebureau neemt intrek in legendarisch horecapand

Na meer dan een jaar leegstand is er een nieuwe eigenaar gevonden voor het bekende pand De Warande in Brugge, op de hoek van de ringweg met de Havenstraat in Sint-Jozef. Bouwkundig studiebureau Stabitec is de nieuwe eigenaar en wil er kantoor- en ontvangstruimtes in onder brengen. Daarmee komt er een eind aan een decennialange horecatraditie, waarbij iets oudere Bruggelingen zich ongetwijfeld de legendarische Buggy’s Pub zullen herinneren…

Jan Cooman, een horeca-ondernemer met Brugse roots die in Knokke-Heist onder meer taverne The Cambridge op het Van Bunneplein runde, kocht het leegstaande pand in 2016 aan met de bedoeling het na een grondige verbouwing opnieuw te verhuren als horecapand. Na zijn aankoop onderhandelde hij meer dan een jaar met het stadsbestuur, het Vlaams Gewest en de ernaast gelegen meubelzaak Chateaux d’Ax. De man wilde de parking opentrekken naar die van Chateau d’Ax toe en een gezamenlijke uitrit in de Havenstraat maken, maar dat bleek niet mogelijk.

studiebureau

Sinds zijn aankoop had Jan Cooman wel enkele huurders, maar onder meer ook door de coronacrisis stond het pand meer leeg dat dan het uitgebaat werd. De ondernemer, intussen 74, besloot enkele maanden terug het pand dan ook te koop te zetten via Immo Brickx En recent werd een verkoopovereenkomst gesloten: de nieuwe eigenaar is het Brugse bedrijf Stabitec, een bouwkundig studiebureau dat onder meer studies uitvoert op vlak van stabiliteit, technische installaties, energievoorzieningen en optreedt als veiligheidscoördinator.

“Wij zijn met ons bedrijf 15 jaar gevestigd in de Gulden-Vlieslaan. Daar zijn we echter intussen wat krap behuisd”, zegt bestuurder Stefaan De Decker. “We werken ook nog vanuit ons kantoor in Gent, waar een achttal mensen werken. Voor het Brugse kantoor zochten we al een tijdje naar een nieuwe vestiging met enige uitstraling. We zagen dat het pand aan de Warandebrug te koop stond en waren al snel geïnteresseerd. Het biedt dan ook heel wat troeven, zoals een ideale ligging vlakbij in- en uitvalswegen.”

“De herkenbaarheid en knipoog naar Brugse architectuur vinden we een mooie meerwaarde”

“Het is ook behoorlijk ruim, zodat we er zeker ons team van een kleine twintig mensen een plaats kunnen geven. Ook de parking is een grote troef, zowel voor onze eigen medewerkers als voor de mensen die op afspraak komen. Zo ontvangen wij vaak architecten en bouwheren die we in het nieuwe pand goed zullen kunnen verwelkomen. De herkenbaarheid en knipoog naar Brugse architectuur vinden we een mooie meerwaarde. Als studiebureau zijn we ook heel actief op de renovatiemarkt, we maken er graag een referentie van, op dat vlak menen we dat we als kantoor technieken en stabiliteit met focus op energetische renovaties een voorbeeldfunctie hebben. We zien heel hard uit naar een nieuwe toffe werkomgeving voor onze mensen.”

Hoewel het pand reeds verschillende interne verbouwingen ondergaan heeft zal de nieuwe eigenaar toch nog een interne renovatie doorvoeren om een en ander gebruiksklaar te maken voor een kantoor- en onthaalfunctie. Het gebouw moet ook energetisch nog op punt gesteld worden. Het zal dus nog wel enkele maanden duren voordat het team van Stabitec er zijn intrek neemt.

Intiem danscafé

Maar zo komt er dus een einde aan de rijke horecatraditie in De Warande. Het pand werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en herbouwd in 1930, naar een ontwerp van de Brugse architect Georges Van Houtryve. De historiserende gevels van het pand zijn geïnspireerd op de lokale 17de eeuwse architectuur. Het pand overleefde de Tweede Wereldoorlog wel en herbergde sindsdien meerdere horeca-uitbatingen.

Iets oudere Bruggelingen zullen wellicht met nostalgie terugdenken aan de tijden van Buggy’s Pub, het wat intiem ingerichte danscafé dat in de jaren 70 en 80 zijn hoogdagen kende. Nadat het pand enige tijd leeg stond, openden Bram Lobbestael en zijn moeder Christel er in de jaren 2000 danscafé De Warande, waardoor vooral het jonge volk de weg naar het café aan de brug vond. Bram en zijn moeder vormden de zaak in 2012 om tot ‘kipkroeg’ De Poulain, met kip aan ‘t spit op het menu.

Restaurant en aperitiefbar

Een paar jaar later kwam ook aan dat verhaal een einde, met weer een langere periode van leegstand tot gevolg, en het duurde tot de zomer van 2020 tot er opnieuw leven kwam in het pand. Guy Brunet, Alain Madou en Christopher De Mayer, die de uitbating van Studio Hall/Schuttershof achter zich hadden gelaten, herstelden de oude naam De Warande in ere en maakten er een restaurant en aperitiefbar van. Daartoe hadden ze zelf ook geïnvesteerd in een uitbreiding van het gebouw, om er meer klanten te kunnen ontvangen.

Toen nauwelijks een jaar later de kok van dienst, Christopher De Mayer, voluit wilde gaan voor een meer gastronomisch en dus duurder concept, scheidden de wegen van het drietal en deed Christopher alleen verder met ‘Kooktheater Sixx Senses’. Het grote succes bleef uit en na enkele maanden viel het doek definitief.