Geen Bib Gourmand meer voor Bistro Mathilda in Oostende: “Menu van 39 euro is niet meer haalbaar”

Maandag werden de Michelinsterren uitgedeeld. Het blijft wachten op een ster voor een Oostends restaurant, maar ondertussen is ook de laatste zaak met een Bib Gourmand uit de gids verdwenen. Bistro Mathilda stond er vorig jaar wel nog in, maar Luc Declerck koos er bewust voor om geen menu aan 39 euro meer aan te bieden. “Het was economisch gewoon niet meer haalbaar.” Wat die ster betreft leeft de overtuiging dat die er zeker nog komt.

Luc Declerck draait al jaren mee in de culinaire wereld. Bistro Mathilda is één van de sterkhouders in Oostende. Dat de zaak geen Bib Gourmand meer heeft, ligt dan ook niet aan de kwaliteit van de zaak, maar wel aan de dure prijzen.

Zullen geen klanten verliezen

“We hebben het menu bewust geschrapt en naar 49 euro gebracht. Het is nu al krap. Ik ben nog altijd heel blij met deze keuze. We proberen het nog altijd betaalbaar te houden en zorgen voor een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.”

“Om in de Bib Gourmand te blijven moesten we steeds meer op zoek naar de goedkoopste ingrediënten en dan ben je niet meer bezig met het creëren van gerechten. Dat icoontje gaf wel een meerwaarde, maar we zullen er zeker geen klanten door verliezen”, is Declerck overtuigd.

Geen probleem

Dat de stad nog altijd geen Michelinster kan binnenrijven ondanks de vele inspanningen van Toerisme Oostende is voor Bart Tommelein geen probleem. “Oostende kan een ster gebruiken en ik had het eender welke zaak gegund. Ik denk dat het zeker een publiek aantrekt die nu andere plaatsen opzoekt.”

“Wij beslissen het natuurlijk niet en het zijn de koks zelf die er hard voor werken. Wat niet is kan echter nog komen”, zegt Tommelein.

Oostende is in de goede richting aan het evolueren volgens de burgemeester. “We blijven echter ambitieus en we willen dat faciliteren. De interesse om een sterrenrestaurant op te bouwen is er. Willem Hiele komt naar hier. We zijn zeker op de goede weg met ook al tien zaken in de Gault&Millau.”

Storm

De grootste kanshebber om een Michelinster binnen te halen in Oostende is volgens velen restaurant Storm op de Hendrik Baelskaai van chef Michiel Rabaey. Hij opende vier jaar geleden samen met zijn vrouw Nathalie Hiele. Ze runnen de zaak zonder personeel.

Michiel heeft altijd al gezegd dat een ster behalen niet zijn doel is. “Als je het lijstje ziet met restaurants die er wel één gekregen hebben, dan is het wel terecht dat we geen gekregen hebben. Een ster is altijd een beetje een droom, het is als een medaille op de Olympische Spelen.”

“Zelf hadden we echter geen verwachtingen, je kan dan ook niet ontgoocheld zijn. Ik heb in verschillende sterrenrestaurants gewerkt en ik heb daar veel dingen gezien die ik niet wil. De zaak zit al voor drie maanden op voorhand vol.”

Liever onderschat dan overschat

“We zijn superenthousiast over wat we hier doen. Ik word liever onderschat dan overschat. Als er ooit eens een ster voor komt is het goed, komt er nooit, dan zal dat ook goed zijn”, vertelt Michiel.

Het was wel hét gespreksonderwerp van de voorbije week. “De reservaties stromen vandaag binnen, mensen denken bij de uitreiking van de Michelinsterren blijkbaar wel aan ons dus dat is ook belangrijk.”

Ook Luc Declerck ziet nog Michelinsterren in de toekomst van de stad. “Het is wachten op het juiste talent, zoals Michiel. Ik ga er regelmatig eens langs en ik heb hem zien groeien de voorbije jaren. Binnen enkele jaren zullen we zeker een sterrenzaak hebben.”

“Willem Hiele komt ook net over de grens met Oudenburg. Dat zeker een stimulans zijn voor jonge collega’s. Noteer maar, binnen enkele jaren heeft Oostende ook een sterrenzaak.”