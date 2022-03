Geen Belvédère@the Forest op de Kemmelberg

De uitbaters van ‘In de Gouden Jaren Belvédère’ op de top van de Kemmelberg kregen geen toelating van Natuur en Bos om een zomerchalet te plaatsen naast hun zaak. “Dan kiezen we noodgedwongen voor een andere formule die we tegen de doortocht van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem willen bekendmaken,” reageert Francky Callens.

Het concept Belvédère@the Forest komt er dus niet. “We hadden het idee om een chalet te plaatsen om daar tussen 1 mei en 1 september elke zondag te openen met een ontbijt om aansluitend verder te werken rond food en fun. We kregen echter een negatief antwoord van Natuur en Bos op onze aanvraag.”

Het perceel waarop de chalet zou geplaatst worden is gelegen in bestemming natuurgebied en daar zijn enkel werken nodig die kaderen in het behoud van de natuur. “Het grasland waarop de chalet van 100m2 zou geplaatst worden is een biologisch waardevol gebied voor de fauna ,” antwoordt Natuur en Bos. “Het grasland is verder een habitatrichtlijngebied en een VEN-gebied. Op een VEN-gebied is het verboden de vegetatie te wijzigen. Ook naast het chalet kan de intense betreding leiden tot een degradatie van de vegetatie.” (MDN)