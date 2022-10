Geboren horeca-onderneemster Lisa start met aperobar Bar’Ziel

Op de hoek van de Smedenstraat opende Lisa Van Cauwenberghe de deuren van aperobar Bar’Ziel. Met ervaringen in ‘t Santpoortje en De Coulissen is Lisa geen onbekende in de Brugse horeca. “Ik was meteen gewonnen voor dit pand en deze locatie.”

Van achter de toog van haar nieuwe zaak in de Smedenstraat, heeft Lisa een goed zicht op ‘t Santpoortje, de zaak waar ze jarenlang actief was en heel wat opstak over het horecaleven. “Ik werkte daar aanvankelijk in loondienst tijdens de uitbating van Henri Lavaert en het bovengelegen restaurant La Porta”, vertelt Lisa. “Daarna heb ik een kleine twee jaar samen met mijn toenmalige partner Sören Goedbloed de zaak zelfstandig uitgebaat. Eerder werkte ik ook nog in De Coulissen, maar met mijn zoontje is het nachtleven niet meer voor mij. Tot voor kort was ik aan de slag in grillrestaurant De Wijngaert”, zegt Lisa.

“Maar het begon toch te kriebelen om weer zelfstandig te beginnen. Ze droomde van een aperitiefbar voor een breed publiek. “Ik heb veel panden bezocht. De zoektocht was lang en zwaar. Voor dit pand op deze locatie was ik meteen gewonnen. Ik huilde zelfs van opluchting en geluk toen ik in dit pand stond rond te kijken en wist meteen dat ik hier opnieuw zelfstandig wou en kon beginnen”, getuigt Lisa.

“Hier krijg ik een leuke mix van vaste, lokale klanten en toeristen over de vloer. Een etentje, aperitieven voor de film of theatervoorstelling of een afzakkertje nadien, het kan hier allemaal. Naast de gebruikelijke bieren, aperitiefdranken en wijnen, heb ik ook een mooi aanbod cocktails. Voor de kleine honger voorzie ik verschillende hapjes. Inspiratie voor de naam van mijn zaak vond ik bij mijn zoontje Baziel”, lacht ze.