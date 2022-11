Gault&Millau beloont restaurant De Drie Ridders

Een mooi moment was het voor het jonge koppel Bart van Rentherghem en Emily Bauden in Brussels Expo, waar afgelopen maandag de nieuwste Gault&Millau werd bekendgemaakt. Hun zaak De Drie Ridders kreeg van de jury een mooie 14 op 20.

Twee jaar open

Chef Bart van Rentherghem en zijn vriendin Emily Bauden beslisten om maandag 7 november naar Brussels Expo af te zakken. Ze wilden de twintigste editie van het culinaire evenement live meemaken. Ze gingen er om de sfeer op te snuiven en te netwerken. Twee jaar geleden kochten ze De Drie Ridders, ooit gemeentehuis en herberg in het 300 zielen tellende dorpje. Op 10 juni 2021 gingen ze open en minder dan zes maanden later werden ze al opgenomen in de restaurantgids die de beste zaken van het land bundelt. Ze kregen toen een 12 op 20. Een jaar later zijn ze al met twee punten gestegen.

“Net zoals wij graag hebben dat onze gasten hun restaurantbeleving op zich laten afkomen, hadden wij ook geen verwachtingen”, reageren Bart en Emily.

Blij

“Uiteraard zijn wij blij. Dat onze gasten met een goed gevoel en vol lof ons restaurant verlaten, is onze grootste voldoening. Maar het is ook fantastisch dat de anonieme inspecteurs van de gids onze zaak belonen.”

In De Drie Ridders kies je voor een vijf-, zes- of zevengangenmenu. Bart staat in de keuken, Emily in de zaal. Samen zorgen ze er voor dat het de bezoeker aan niets ontbreekt tijdens een avondje uit: verfijnde gerechten met eerlijke producten uit de buurt, verrassende wijnen, charmant kader, passende muziek met een zelf samengestelde playlist. Deze mooie score zal dit restaurant ongetwijfeld motiveren om nog te groeien. (AB)

