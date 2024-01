Gault&Millau bekroont grootkeuken woonzorgcentrum Sint-Bernardus De Panne

Woonzorgcentrum Sint-Bernardus De Panne is een van negen woonzorgcentra in Vlaanderen waaraan het inspectieteam van Gault&Millau een erkenning gaf voor de kwaliteit van hun keuken, maar waar ook criteria als sfeer, beleving, presentatie en hulp aan tafel mee in acht werden genomen.

Op vraag van cateringbedrijf Aramark voerden inspecteurs van Gault&Millau een audit uit, ook in wzc Sint-Bernardus. De erkenning kwam er pas na vier inspectiebezoeken. Het ging om drie aangekondigde en om één onaangekondigde inspectie.

Werk in grootkeukens

Chef en keukenverantwoordelijke in wzc Sint-Bernardus is Jeroen Samyn. Al sinds hij vier jaar geleden startte in het wzc, zat Jeroen meteen op dezelfde golflengte met de visie van directeur Frank Vanfleteren.

Chef Jeroen heeft in de loop der jaren ervaring opgedaan in de cateringbusiness, maar ondervond dat vooral het werk in grootkeukens hem goed lag en daarin ontplooide hij zich verder. “Ik heb dan ook nog een cursus management grootkeukens gevolgd”, vertelt Jeroen.

Specifieke eisen

“Een woonzorgcentrum stelt nog eens specifieke eisen, maar dat vind ik net een boeiende uitdaging. Het is trouwens echt teamwerk tussen keukenmedewerkers, het zorgpersoneel, de diëtiste, de logopediste… Uit ervaring weet ik dat de smaakpapillen van mensen op hogere leeftijd achteruitgaan. Daarom kruiden we onze gerechten net iets steviger.”

“Voor sommige bewoners zoals mensen met slikproblemen serveren we aangepaste consistentievoeding, we serveren fingerfood voor mensen die niet meer met bestek kunnen eten in speciale borden met kuiltjes ontworpen door Isabelle Sissau uit Alveringem…”

Mooi afgewerkte, kleurrijke borden

“Hier komen dus nooit onsmakelijk uitziende borden op tafel met geprakte of gepureerde kleurloze maaltijden! We zorgen altijd voor mooi afgewerkte, kleurrijke borden, en gepureerd voedsel ziet er veel smakelijker uit als je het presenteert met een ijsschep met leuke kleuren naast elkaar.”

“Onze bewoners stellen altijd klassiekers op prijs zoals witloof met ham in de oven, bloedworst met appelmoes, maar ook daar kan je een moderne twist aan geven. We spelen ook altijd in op het seizoen. Toch kleuren we ook graag eens buiten de lijntjes en verleggen we de grenzen zoals met een ‘Thai curry’, die dan echt in de smaak blijkt te vallen. Vandaag staat er bloemkoolsoep op het menu, met als hoofdgerecht kippenblokjes met citroensaus en gebakken champignons en groenterijst, en als afsluiter plattekaas met fruit.”

Zoete Zonde

Directeur Frank Vanfleteren vult aan: “De kwaliteit van ons woonzorgcentrum trekken we door naar de keuken en de maaltijden, de presentatie, de aankleding en de sfeer in het restaurant. Ons woonzorgcentrum is een huis waar bewoners zich thuis moeten voelen, zowel in hun kamer als in alle andere ruimtes, op het vlak van zorg, kwaliteit van het eten, beleving…”

“De bewoners kijken echt uit naar die momenten van beleving! Daarom organiseren we ook elke maand een ‘Zoete Zonde’, waarvoor onze eigen banketbakker superlekkere zoetigheden bereidt, alles van A tot Z huisbereid! “

“e familielunches zijn intussen een succes. Bewoners schuiven samen met familieleden de voeten onder tafel voor een maaltijd op het niveau van een toprestaurant, maar tegen een democratische prijs. Ook de barbecues en de themamaaltijden zijn populair, en we blijven evolueren! Koken op topniveau hoeft trouwens niet duur te zijn: een goede chef kan voor een beperkt budget maaltijden bereiden die iedereen doen watertanden.”

Bistrokeuken

Dat kan chef Jeroen volmondig beamen. “Het schept voldoening dat je in een grootkeuken als deze kunt koken voor een kwetsbaar publiek, dat wel eens vergeten wordt.”

De reactie van de CEO van Gault&Millau – “Dit is geen grootkeuken meer, maar bistrokeuken” – onderstreept de filosofie waar het hele zorg- en keukenteam van Sint-Bernardus zich elke dag voor inzet. “Volgend jaar gaan we er opnieuw voor om opnieuw die erkenning te krijgen”, besluiten de directeur en de chef.”