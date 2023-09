Gastronomisch restaurant Marquize uit Westende in nieuwe handen: “We voelden de klik meteen”

Na ruim twintig jaar in de potten te hebben geroerd en duizenden lekkerbekken te hebben verwend met een succulente keuken in restaurant Marquize geven uitbaters Patrick Noël en Heidi Vandewalle op woensdag 1 november de fakkel door aan het jonge paar Pieter Van Rompaey en Kelly Ponjaert uit Koksijde, geen onbekenden in de regio. “We zijn superblij dat onze zaak in handen komt van twee op de horeca verliefde jongelui die tegelijk het klappen van de zweep al lang kennen”, stellen Patrick en Heidi, die op zondag 8 oktober het allerlaatst de klanten zullen verwennen.

Met een in zicht zijnde welverdiende rust keken Patrick en Heidi, na een periode van zowat veertig jaar activiteit, uit naar een opvolger. Niet de eerste de beste, maar bij voorkeur mensen met dezelfde ingesteldheid, zeg maar gastronomie op zijn best met oog voor een uitstekende verhouding prijs/kwaliteit. Het is duidelijk dat chef Patrick, Masterchef Orde 33 Masterchefs Belgium, en eega Heidi met het echtpaar Pieter Van Rompaey en Kelly Ponjaert uit Koksijde bijzonder blij zijn als hun opvolgers. “Twee jongelui naar ons hart, met de juiste ingesteldheid en tegelijk gedegen vakmensen. We zijn ervan overtuigd dat de Marquize-vlag voort zal wapperen zoals het hoort”, stelt chef Patrick Noël, geflankeerd door een goedkeurende immer attente gastvrouw Heidi.

Thuiskomen

Het devies van Patrick en Heidi is gedurende 21 jaar in Westende simpel en correct gebleven. “Gasten verplaatsen zich om te komen genieten van een lekkere tafel. Een bezoek aan een restaurant moet het thuisgevoel opwekken. De rest is aan de uitbaters.” Twee decennia was het dan ook genieten van de kookkunsten van Patrick en de onberispelijke service van Heidi.

Chef Patrick is een meester inzake bereidingen van vis en kreeft. Zijn schotels laten niets dan streek- en seizoensgebonden producten zien, bereid op de meest mogelijke klassieke wijze. Geen tierlantijntjes, maar smaakvol. Kwaliteit en dagvers zijn tot vandaag de sleutelwoorden.

“De Marquize-vlag zal voort wapperen zoals het hoort” – chef Patrick Noël

Het echtpaar kan terugkijken op een mooi leven in dienst van de horeca. Zij verlieten 21 jaar geleden als leerkrachten de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge, om het waar te maken in Westende. En ja, de Marquize is uitgegroeid tot een monument. “We zijn nog altijd blij met die keuze, want het is bijzonder fijn te horen dat we in die twintig jaar een aardige en mooie klantenkring hebben weten op te bouwen. We zijn dan ook blij dat we met Pieter en Kelly waardige opvolgers leerden kennen”, aldus Patrick en Heidi.

Pieter Van Rompaey en Kelly Ponjaert, respectievelijk afkomstig uit Koksijde en Oostende, kennen de kust dan ook op hun duimpje. Hun liefde voor de gastronomie brengen ze de jongste jaren met klasse over met verfijnd koken aan huis, met Pieter aan het fornuis en Kelly als gastvrouw, met aandacht voor een uiterst verzorgde service. Chef Pieter voltooide in 2007 zijn culinaire opleiding aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Na zijn stage bij diverse gerenommeerde huizen haalde hij heel wat praktijkkennis bij enkele toprestaurants in de Westhoek.

Table Piek

“Tijd om samen met Kelly uit te pakken met Table Piek. Onze ambitie was ooit te kunnen koken voor een publiek aan huis. We zorgen ervoor dat de gastentafels een onvergetelijke ervaring mogen ervaren. Ons orderboek groeide met de dag, wat ons tevreden stelde. Het was helemaal niet de bedoeling om nu al een eigen restaurant te beginnen. Een vriend des huizes gaf ons recent een tip en stelde dat het restaurant Marquize in Westende naar een opvolger zocht, die zou letten op de kwaliteit van het aanbod, de prijs-kwaliteitsverhouding, en aandacht voor seizoensgebonden producten, waarbij de beleving centraal staat. Na wat nadenken staken we ons licht op bij Patrick en Heidi en ja, het klikte meteen. We openen onze deuren op woensdag 1 november. Marquize zal daarna elke dag geopend zijn van woensdagavond tot zondagmiddag”, besluiten Pieter en Kelly.

(GKM/PG)