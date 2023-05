Gastronomisch huiskamerrestaurant Béus in Passendale krijgt vier maanden na opening al vermelding in Michelin: “Totaal onverwacht”

Na nog geen vier maanden na de opening van hun restaurant kregen Michiel Beuselinck en zijn vrouw Maria Moll een mooie erkenning van Michelin met een vermelding in de bekende culinaire gids. “Het was ons doel op lange termijn, maar nu komt het toch totaal onverwacht”, reageren ze.

In de Molenstraat in Passendale openden Michiel Beuselinck en Maria Moll op 20 januari hun gloednieuwe restaurant Béus. Een gastronomisch huiskamerrestaurant noemen ze het en dat zijn ook de recensenten van Michelin niet ontgaan. Zij schreven volgende recensie op hun website: “Maria en Michiel gaan voor een gastronomische aanpak in een huiselijke sfeer. Zij is steeds haar charmante zelve, hij brengt graag schwung in ogenschijnlijk klassieke gerechten. U smult hier bijvoorbeeld van gegrilde witte pens en zeetong meunière met verse frieten, al pleziert de chef u evengoed met een curry beurre blanc bij sint-jakobsnoten. Zijn keuken is up-to-date en herkenbaar. Béus, bij ons in het West-Vlaams, laat eerlijke smaken primeren.”

Verdergaan op deze weg

Michiel is afkomstig uit Zillebeke en stamt uit een echte horecafamilie. Zijn ouders baten De Steenen Haene uit en hij werkte in verschillende sterrenzaken vooraleer hij samen met zijn vrouw Maria Moll restaurant Béus startte in Passendale. Maria is de gastvrouw en zij is afkomstig uit het Nederlandse Breskens. Ze zijn een beetje overdonderd met deze eerste belangrijke erkenning. “Het was wel ons doel op lange termijn, maar nu komt dit totaal onverwacht”, reageert Maria trots. “Hoe ze zo snel bij ons terecht gekomen? Dat weet ik niet, misschien was er de publiciteit of beschikken we over de juiste netwerken? Het pakt ons wel en het is fijn dat het puur over ons gaat en er niet per se verwezen wordt naar ons professioneel verleden. Het verhaal van Béus is nog kort, maar dit motiveert ons nog meer om op de ingeslagen weg verder te gaan. Blijven doen wat we doen en plezier en passie combineren.”

Wegenwerken

Ze zijn tevreden over hun eerste weken en maanden. “De bezettingsgraad is goed en mogen – ondanks de grote wegenwerken voor de deur – absoluut niet klagen. Ook het samenwerken met Michiel is heel fijn. Of deze vermelding een stap is naar een volgende erkenning? Dat zal de toekomst wel uitwijzen, nu genieten we hier met volle teugen van.”