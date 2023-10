Gastrobar Madeleine is nieuw culinair pareltje van chef Michiel: “Zes weekends gezellig tafelen in Pittem”

Michiel Van Colenberghe is geen nieuw gezicht in de gastronomische wereld. Vorig jaar gooide hij het over een andere boeg en werd Van Colenberghe volledig zelfstandig. Vanaf 20 oktober gaat zijn nieuwe culinaire project van start: Gastrobar Madeleine in Pittem.

De jonge chef bruist van de ideeën en de energie. Deze zomer was hij chef van dienst voor Dinner with the queen, op poten gezet door Utopia events. Daarnaast werkt hij momenteel aan een tweede kruidenkookboek na het doorslaand succes van het vorige. En tussendoor reist hij door Vlaanderen voor zijn homecookings.

Sharing gerechten

“Dinner with the queen was fantastisch om te doen, maar het concept was prijzig en dus niet laagdrempelig. Heel veel mensen vragen wanneer ze nog eens van mijn gerechten kunnen genieten. Zo ontstond het idee voor Gastrobar Madeleine”, vertelt Michiel. “Het idee is om zes weekends lang te koken voor vrienden, familie en iedereen in de ruime omgeving van Pittem die goed wil tafelen zonder daar een financiële kater aan over te houden. Een ongedwongen sfeer, een gezellig kader, sharing-gerechten die in het midden van de tafel komen. Ik kook in de stijl die mensen van mij kennen, de stijl van Michiel kookt: lokale producten en kruiden staan centraal. Zowel vlees-, vis-, als vegetarische gerechten sieren de kaart.”

Gezellige oma

Ondertussen weet de goegemeente dat Michiel en zijn partner Tessa in maart hun eerste kindje verwachten. Is de naam in die optiek gekozen? “Helemaal niet”, lacht Michiel. “Madeleine doet me denken aan een gezellige oma waar iedereen welkom is. Zet u bij, voetjes onder tafel en genieten maar. We kozen ook voor ouderwetse borden en kopjes om die sfeer te versterken.”

“We tellen al 300 reservaties over de zes geplande weekends”

De locatie, de schuur van het varkensbedrijf Sint-Amandshof, is niet toevallig gekozen. “Ik werkte al meermaals samen met Lieven en Tanja. Bovendien is Pittem ideaal gelegen, tussen Tielt en Kachtem, waarnaar ik ben verhuisd. We zijn er nu druk aan het verbouwen zodat alles klaar is tegen de geboorte van ons eerste kindje. Als kleuterleidster mag mijn vriendin niet werken. Dit kunnen we nu samen doen voor de komst van de baby, we vormen een perfect geolied team.”

Wie begint te watertanden, wacht best niet te lang met reserveren. “De zaterdagen lopen nu al aardig vol. We tellen al 300 reservaties over de zes geplande weekends.” (LV)