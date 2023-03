Gasthof Rembrandt in Moorslede gaat deze week tegen de vlakte

Vandaag, maandag 13 maart, gaat de Rembrandt langs de Roeselaarsestraat tegen de vlakte. Het iconische restaurant en feestzaal staat al sinds 2016 leeg en was de afgelopen jaren populair bij krakers. Enkele Moorsledenaars slaan nu de handen in elkaar om een nieuwe toekomst te geven aan de site. Zo zullen het poetsbedrijf De Klaver en Immo Derveaux er in 2024 hun intrek nemen in een nieuwbouw.

Gasthof Rembrandt was jarenlang de plek in Moorslede voor feesten en etentjes. Het restaurant vooraan en de achterliggende feestzaal draaiden jarenlang op volle toeren. Toen uitbaters Wim Platteeuw en Tine Neyrinck in 2016 de deuren sloten van de zaak, kwam het pand leeg te staan. De voorbije jaren waren het restaurant en de feestzaal een favoriete plek voor krakers. De politie moest hier meermaals langskomen. Graffiti op de muren, een pak afval op de bovenverdieping. De gezelligheid van weleer is er ver te zoeken.

Verzet

De site is momenteel helemaal verloederd, maar daar brengen enkele plaatselijke ondernemers nu verandering in. “Drie jaar geleden ontstonden de eerste plannen om hier met verschillende partners een project uit te werken. Met De Klaver bevinden we ons momenteel in een verouderd en moeilijk te renoveren pand op de Moorsleedse markt. Ondertussen hoorden we ook dat Immo Derveaux op zoek was naar extra ruimte”, zegt Gert-Jan Hovaere, zaakvoerder van poetsbedrijf De Klaver.

Een buurtbewoner, die zich zorgen maakte over mogelijke schaduwproblemen, verzette zich echter tegen de eerste plannen. “Onze plannen werden even vertraagd, maar van die tijd hebben we gebruikgemaakt om een tweede ontwerp te maken met minder appartementen.Door het wijzigen van de plannen hadden we tijd om contacten te maken met Carrefour en hen te overtuigen om te investeren in extra parking”, zegt Hovaere.

Zomer 2024

Maandag kan er gestart worden met de afbraakwerken van het restaurant en de feestzaal. “De ambitie is om tegen de zomer van 2024 onze intrek te nemen in de nieuwbouw. Op deze nieuwe locatie kunnen we onze medewerkers straks veel meer gezelligheid en comfort aanbieden.”

Terwijl De Klaver een deel van de benedenverdieping zal inpalmen, vindt Immo Derveaux zowel op het gelijkvloers als op de eerste verdieping extra ruimte. Ook een appartement en een penthouse maken deel uit van het project. “Ik heb hier vroeger nog gewerkt en beleefde zo de laatste momenten van Gasthof Rembrandt. Het is erg jammer om te zien dat de site nu zo verloederd is. Anderzijds ben ik wel erg blij dat ik mee een nieuw elan mag geven aan deze locatie. We dopen de toekomstige site om tot Gasthof Rembrandt, een eerbetoon aan de zaak die hier zoveel jaren furore heeft gemaakt”, zegt Vincent Derveaux van het immokantoor.