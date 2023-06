Garnaalkrokettenfestival Oostende met dag verlengd

Na het overdonderende succes van de verkoop van het derde Garnaalkrokettenfestival in Oostende werd beslist om een extra festivaldag te organiseren op maandag 16 oktober. Dat meldt de stad Oostende.

Het festival verkocht donderdag in amper 40 minuten uit en heel wat mensen registreerden zich op de wachtlijst om toch nog tickets te bemachtigen. Toerisme Oostende vzw wil op deze manier tegemoetkomen aan de vele vragen en zoveel mogelijk mensen laten genieten van de Oostendse garnaalkroketten.

Wellington Hippodroom

Toerisme Oostende vzw besliste in samenspraak met de deelnemende restaurants om op maandag 16 oktober een extra dag van het Garnaalkrokettenfestival te organiseren in de Wellington Hippodroom in Oostende en dit van 12 tot 20 uur. De tickets kosten 7 euro.

“De verkoop van het Garnaalkrokettenfestival ging sneller dan we hadden kunnen dromen”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

“We willen zo veel mogelijk Oostendenaars en bezoekers laten proeven van deze Oostendse delicatesse. Om ook geïnteresseerden zonder internet de kans te geven om tickets te bemachtigen, zullen er enkele honderden tickets exclusief te koop aangeboden worden via de balie van Toerisme Oostende vzw.”

Wachtlijst

De verkoop zal starten op maandag 12 juni om 11 uur. Alle personen die op de wachtlijst staan, zullen de eerste kans krijgen om online tickets te kopen. Registreren op de wachtlijst kan nog via de website: www.garnaalkrokettenfestival.be.

Heb je geen toegang tot het internet, dan kan je kaarten kopen bij Toerisme Oostende vzw (Monacoplein 2). Ook hier zal de verkoop maandag om 11 uur starten.