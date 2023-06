Garnaalkrokettenfestival in Oostende na 45 minuten uitverkocht: 4.300 tickets verkocht in een mum van tijd

Het Garnaalkrokettenfestival in Oostende is volledig uitverkocht, amper drie kwartier nadat de tickets beschikbaar waren. Tijdens het weekend van 14 en 15 oktober nemen er opnieuw elf restaurants deel aan de wedstrijd om de beste garnaalkroket van Oostende te maken. Een professionele jury en publieksjury kiezen uiteindelijk wie een jaar lang de titel van Beste Garnaalkroket mag dragen.

Voor deze derde editie van het Garnaalkrokettenfestival gingen alle 4.300 tickets in een mum van tijd over de toonbank. De ticketverkoop ging van start op 8 juni om 9.30 uur en amper drie kwartier later was het festival volledig uitverkocht. De bezoekers komen straks uit heel het land afgezakt naar Oostende en zelfs internationaal gingen er tickets de deur uit.

Burgemeester Bart Tommelein: “Dit enthousiasme is echt overweldigend. Het festival is intussen aan een derde editie toe en toont nog enorm veel potentieel. Alles van Oostende komt samen in een garnaalkroket: de visserij, culinaire kennis, nostalgie, genieten en samenzijn. Het is fantastisch om te zien hoeveel mensen in heel Vlaanderen en zelfs daarbuiten onze Oostendse garnaalkroketten willen proeven.”

Nacht van de Garnaalkroket

Het Garnaalkrokettenfestival vindt plaats in de Wellington Hippodroom tijdens het weekend van 14 en 15 oktober. Op vrijdag 13 oktober is er de exclusieve Nacht van de Garnaalkroket, waar nieuwe Grootmeesters toetreden tot de “Orde van de Oostendse Garnaalkroket”. Tickets kosten 129 eur (excl BTW) en zijn inclusief alle garnaalkroketten, drank en een spetterend optreden. Tickets zijn hiervoor aan te vragen via deze link.