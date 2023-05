Ga op 20 mei op bezoek bij Terrest Farm Brewery

Op 20 mei kan je van 11 tot 20 uur doorlopend genieten van de openbrouwerijdag bij Terrest Brewery, een hoeveboerderij waar een heerlijk biertje wordt gebrouwen met gerst en hop van eigen kweek. Vader Johan en dochter Valerie Van der Bauwhede zijn de brouwers van het gezin. “Op de openbrouwerijdag kunnen mensen een bezoek brengen aan de hoevebrouwerij, door het hoppeveld lopen, proeven van de producten van Family and Friends in Bar Cigar…”, klinkt het. Het geheel wordt opgeluisterd door het accordeonduo Jochris uit Staden. Uiteraard kan ook de frisse Golden Triple van Terrest worden geproefd en aangeschaft. Toegang is gratis. Terrest Brewery is gelegen langs de Vlastraat 1 in Houthulst. (ACK)

Info: www.terrestbrewery.be.