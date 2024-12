Ga al dansend lunchen en steun het goede doel bij Eethuis Camillus in Roeselare

Eethuis Camillus in de Poststraat doet een opmerkelijke actie voor het goede doel. Wie al dansend de zaak binnenkomt, sponsort meteen een stuk taart voor het nieuwjaarsfeest van vzw T’Hope.

Een originele lunch of afternoon tea, daar moet je voor bij Melanie Vanstaen in Eethuis Camillus in de Poststraat in Roeselare. Vanaf zaterdag 9 december kan je ook het goede doel steunen. “Wie al dansend de zaak binnenkomt, schenkt een stuk appeltaart aan vzw T’Hope”, legt Melanie uit. “Het is mijn fruitleverancierster Suzy D’Hondt van ’t Beurtegoed in Sint-Eloois-Winkel die met het idee kwam aandraven.”

“Ik zag op de socials een Amerikaanse barista die een gratis kopje koffie aanbood aan zijn klanten die al dansend binnenkwamen. Dat concept wou ik graag in een goede-doel-versie in onze fruitwinkel uitrollen maar een horecazaak is daarvoor beter geschikt en zo kwam ik bij Eethuis Camillus terecht waar ik fruit lever.”

“Dit is een redelijk unieke manier van het steunen van een goed doel zonder dat je zelf een cent moet uitgeven”, gaat Melanie verder. “Kom al dansend binnen, je krijgt een papieren stukje taart dat je aanbrengt op een grote appeltaart. Telkens de papieren taart vol is, bak ik een echte appeltaart voor vzw T’Hope.”

Drempeltje

“Dat doe ik natuurlijk niet op het moment zelf maar wel begin januari ter gelegenheid van het nieuwjaarsfeest van vzw T’Hope. Ik zal wel streng zijn”, lacht Melanie, “Met wat handgezwaai kom je er niet van af. Ik wil graag echte dance moves zien en dat zal voor sommigen toch een drempeltje zijn om te overschrijden. Meteen hopen we dat deze actie tot leuke babbels leidt bij de andere bezoekers van de zaak. Mensen verbinden, daar houden we van bij Camillus.”

De opbrengst van deze originele actie gaat naar een organisatie die zich inzet voor mensen in eenzaamheid, meteen ook het thema van deze editie van De Warmste Week. “Op 11 januari organiseren wij ons jaarlijks Nieuwjaarsfeest”, vertelt Hermien Dedrie van vzw T’Hope. “Op die avond ontvangen we ongeveer 120 mensen in zaal Ter Beke. Dankzij Melanie krijgen onze mensen een lekker stukje appeltaart als dessert.”

Dansen voor het goede doel kan vanaf zaterdag 14 december tot en met zaterdag 21 december. Eethuis Camillus is open van dinsdag tot en met zaterdag van 11.30 tot 17 uur, op dinsdag/marktdag al vanaf 8.30 uur. Meer info op de socials van Eethuis Camillus en Fruithoeve ’t Beurtegoed. (Bart Crabbe)