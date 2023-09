Frituur ‘t Smoefelhuisje avond dicht om speciale reden: “We gingen naar doctoraatsverdediging van Lisa die hier al tien jaar werkt”

Wie dinsdagavond zin had in frietjes van ’t Smoefelhuisje in Beernem, stond uitzonderlijk voor een gesloten deur. De hele ploeg van de frituur ging namelijk naar de doctoraatsverdediging van hun collega Lisa Depestel, die er al tien jaar in haar vrije tijd bijklust.

Via haar broer kwam Lisa Depestel, ondertussen 29 jaar oud, tien jaar geleden solliciteren bij de mensen van frituur ’t Smoefelhuisje. Sindsdien werkt ze er quasi wekelijks op woensdag- en vrijdagavond. De voorbije zes jaar combineerde ze dat met een doctoraatstudie aan de Universiteit Gent. “Ik specialiseer me in geneeskunde en gezondheidswetenschappen”, legt Depestel uit. “Specifiek focuste ik tijdens mijn doctoraat op kinderkanker. Dinsdagavond mocht ik mijn onderzoek verdedigen en vanaf nu mag ik op dezelfde dienst mijn onderzoek verderzetten. We proberen nieuwe kankers in kaart te brengen en gaan op zoek naar passende therapieën. Hopelijk kunnen we daarmee veel kinderen genezen.”

Na haar job aan de universiteit van Gent is ze nog steeds geregeld te vinden in ’t Smoefelhuisje. De Beernemse ziet haar werk in de frituur niet echt als een job, “want het is hier vooral een heel leuke bende. We vormen al jarenlang een hecht team en blijven na de service geregeld even plakken. Het is ook iets helemaal anders dan wat ik aan de universiteit doe. Eens niet in een laboratorium staan en bezig zijn met techniek en cijfers, dat doet ook deugd. Daarnaast hebben we ook verbouwd, dus de centjes van het extra werk waren zeker welkom”, lacht de kersverse dokter in de biomedische wetenschappen.

In blijde verwachting

In de komende maanden onderbreekt ze haar werk in de frituur wellicht even. “Ik ben in verwachting, dus ik zal noodgedwongen een pauze moeten nemen”, geeft Depestel toe. “Maar nadien is het zeker de bedoeling om terug te komen.” Bovendien zal haar afwezigheid ferm gemist worden. “Lisa werkt hier al bijna tien jaar. We kunnen steeds op haar rekenen en hebben heel veel toffe momenten beleefd. Iedereen in de frituur leefde mee met haar traject als doctoraatstudente. We polsten geregeld naar een stand van zaken”, vertelt Eva Beirens.

Het was dan ook geen moeilijke beslissing om dinsdagavond richting Gent te trekken om de doctoraatsverdediging bij te wonen. “Iedereen mocht komen en we zijn met het hele team gaan supporteren. We zijn enorm trots op haar”, gaat Mieke Landuyt verder. “Ook wij waren benieuwd naar de uitkomst. Inhoudelijk klonk haar onderzoek voor ons vaak als Chinees, maar op de verdediging werd alles in ‘mensentaal’ uitgelegd. Het was heel leuk om haar bezig te zien.”

Frietkraam

Ook de doctoraatsverdediging stond in het teken van haar bijberoep. “Ik had voor de gelegenheid een frietkraam besteld”, lacht Depestel. “Daarnaast vergeleken mijn collega’s alle elementen met frituurartikels. Mijn collega’s op de universiteit weten dan ook dat ik in een frituur werk. Iedereen weet dat men op vrijdag laat in de namiddag geen vergaderingen meer moet plannen. Ik moet namelijk op tijd in de frituur kunnen zijn”, gaat Depestel verder.

Heel veel klanten van de frituur reageerden enthousiast op het bericht dat de frituur een avond de deuren dicht deed. “Weinigen weten dat Lisa zo’n knappe kop is”, lacht Beirens. “Iedereen reageerde verrast op het nieuws. We kregen al heel veel positieve reacties. De komende weken zal het er wellicht nog vaak over gaan als Lisa de mensen hier zal bedienen”, besluit Eva Beirens van ’t Smoefelhuisje.