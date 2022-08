Frituur ‘t Routehuizeke krijgt nieuwe eigenaars

Na goed twee jaar krijgt frituur ‘t Routehuizeke uit Sint-Eloois-Vijve opnieuw andere eigenaars. Evelien Cnockaert en Davy Vermoere maken met de overname langgekoesterde ondernemersdromen waar.

Frituur ‘t Routehuizeke langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve wisselt opnieuw van eigenaars. Nadat Dieter De Snoek en Daphne De Leenheere in 2020 de fakkel doorgaven aan Jürgen Mestdagh en Sofie Santy, geven zij er de brui aan. Gezondheidsproblemen dwongen hen om na tweeënhalfjaar overnemers te zoeken.

Ervaring

Dat worden Evelien Cnockaert (33) en Davy Vermoere (46), twee trouwe klanten uit Waregem. Huishoudhulp Evelien maakt een carrièreswitch en zal voltijds in de frituur staan, Davy blijft actief als vrachtwagenchauffeur tijdens de nacht en springt bij waar nodig. “Hoewel we lang nagedacht hebben, is dit voor ons allebei een droom die we kunnen waarmaken”, zegt Evelien. “Ik wilde al heel lang als zelfstandige aan de slag gaan, en Davy droomde altijd al een beetje over een eigen frituur. Als zo’n kans zich aandient, zo dicht bij huis, dan moet je springen.” Niet dat het Evelien en Davy aan ervaring ontbreekt. In bijberoep is het koppel al actief in de horeca, met een foodtruck voor feestjes en evenementen. “Barbecue, pasta, hamburgers of ijsjes: we deden het allemaal. Maar nu zetten we dat even op pauze, want de frituur gaat natuurlijk voor”, zegt Evelien, die geen ingrijpende veranderingen plant. “De zaak draaide goed, het concept werkte, dus dan morrelen we daar niet aan. We denken er wel aan om de koeltoog en de kassa van plaats te wisselen, zodat we vlotter kunnen werken.”

Feestelijke opening

’t Routehuize blijft op maandag gesloten. Elke middag is de frituur open van 11.30 tot 13.30 uur. ‘s Avonds verschillen de sluitingsuren: dinsdag-, woensdag- en donderdag- en zondagavond van 17.30 uur tot 21 uur, op vrijdagavond tot 22 uur, op zaterdag tot 21.30 uur. Komende zaterdag vindt een feestelijke opening plaats in ‘t Routehuizeke. “Tijdens het openingsweekend ontvangt iedere klant een suggestie”, zegt Evelien. (PNW)