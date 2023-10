Frituur ’t Friethuys viert eerste verjaardag met 500 smulpapen

Driewerf hoera voor Kevin Declercq (41) en Sarah Vantomme (40). Hun frituur ’t Friethuys bestaat precies een jaar. Nu pas kon het koppel een officieel openingsfeest geven, dat meteen uitmondde in een eerste verjaardagfeest.

In 1977 stichtte André Nollet met zijn vrouw Gerda ‘frituur André’ langs de Oostendsebaan. 28 jaar lang was het koppel er actief. Daarna namen Ignace Verhelst en partner Veronique de zaak over.

En begin oktober vorig jaar namen Kevin en Sarah hun intrek in de Oostendsebaan 20a. Met een nieuwe naam, ’t Friethuys, en opgefrist interieur zorgden ze voor schwung. Het koppel had al ervaring in de horeca, maar was voorafgaand actief in enerzijds de tuinbouw en metaalsector, en anderzijds in de thuiszorg.

Gigantisch succes

De carrièreswitch blijkt nu een schot in de roos. “Toegegeven: we namen vorig jaar een zeker risico, onder andere omwille van de toen heersende energiecrisis. Maar de overname was in kannen en kruiken, en we moesten doorzetten”, geeft Sarah toe.

“Het mondde allemaal uit in een gigantisch succes. Mensen kennen ons, de zaak heeft de locatie mee en de naam van ‘frituur André’ kende nog naklank. Dat zijn allemaal sleutelfactoren, finaal moeten we het allemaal zélf doen en kwaliteit leveren. De naam van onze zaak staat symbool voor de gezellige en ongedwongen sfeer. Klanten komen hier thuis. Ja, soms is het aanschuiven geblazen, maar mensen hebben het ervoor over. We hebben ons volledig gesmeten in ons nieuwe avontuur.”

De opening vorig jaar werd in deze krant breed besproken, maar een officiële opening bleef toen uit. “We besloten toen al om er op onze eerste verjaardag een lap op te geven. We organiseerden daarom een openbaar evenement – geen persoonlijke uitnodigingen, want we wilden niet dat iemand uit de boot zou vallen – waarop we gratis frietjes serveerden. Muziekgroepen The Cave en For Each a Flower brachten livemuziek en dj Steve draaide leuke plaatjes. We mochten zeker zo’n 500 bezoekers verwelkomen.”

