Frituur ‘t Brochetje in Lichtervelde staat over te nemen: “Tijd om aan mijn gezin en mezelf te denken”

Frituur ‘t Brochetje op de Marktplaats van Lichtervelde staat over te nemen. Zaakvoerster Kathleen Cumptich maakte het nieuws bekend op Facebook. “Ik ben mijn klantjes heel dankbaar voor de voorbije 27 jaar.”

Na meer dan een kwarteeuw frieten bakken heeft Kathleen Cumptich (50) beslist om ‘t Brochetje over te laten. “Dat ‘alleen zaakvoerder zijn’ kruipt in je kleren”, legt ze haar beslissing uit. “De ambitie om mijn partner, dochter en familie telkens op de tweede plaats te moeten zetten, is weg. Want na sluitingstijd kruipen er nog heel wat uren in het managen om de week door te komen. Daarom kies ik nu voor mijn gezin en mezelf.”

De frituur blijft voorlopig gewoon open, tot Kathleen een overnemer gevonden heeft. “We doen voort tot ik keitoffe uitbaters gevonden heb”, zegt ze. “Bij deze een warme oproep: heb je er altijd van gedroomd om mijn levenswerk voort te zetten, neem dan zeker contact op!”

Overweg

Kathleen kijkt met een goed gevoel terug op de voorbije 27 jaar. “Mijn verhaal begon in 1995, toen ik piepjong al enkele jaren kon proeven van het werken als friturist. Toen de uitbater stopte, botste ik op ‘t Brochetje in Lichtervelde. Ik kende de gemeente toen alleen maar van die vervelende overweg en de zwartgeblakerde huisjes in de Statiestraat…”, klinkt het.

“Ik heb mooie dingen kunnen doen, maar ook harde beslissingen moeten nemen op privévlak want mijn ‘frietekotje’ moest en zou blijven bestaan… Als ik terugkijk, dan ben ik mijn klantjes heel dankbaar. Want dankzij jullie kon ik zijn wie ik was. Ik ben ook de vele (ex-)medewerkers heel dankbaar.”

Niet stilzitten

Wat ze straks zal doen, weet Kathleen nog niet. “Maar stilzitten staat niet in mijn woordenboek. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Als ik zie hoeveel ondernemers nu worstelen om aan goed werkvolk te geraken, dan denk ik niet dat het moeilijk zal zijn om iets te vinden.”