Frituur Royal gesloten en staat over te nemen

Nog geen drie jaar na de overname van de uitbating van Anaïs van Waes, zetten Dina Jafari en Stan Claeys het al stop als uitbaters van frituur Royal in de Langestraat. In een uitgebreid Facebookbericht verwijzen de uitbaters naar familiale en mentale problemen als oorzaak.

In december 2019 namen Dina Jafari en Stan Claeys frituur Royal over van Anaïs Van Waes, die de zaak twaalf jaar voordien had opgericht en met een ruim publiek wist te bekoren. Frituur Royal stond erom bekend om naast de frietjes en de traditionele frituursnacks ook een mooi assortiment en vegetarische en zelfs veganistische bereidingen aan te bieden.

Tijdelijke sluitingen

De uit Jordanië afkomstige Dina en de Belgische Stan – Dina volgde de liefde naar ons land – waren bijzonder enthousiast om het concept verder te zetten en zouden met wat ingrepen in het interieur ook hun eigen accent aan de zaak geven. Er kwamen een aantal nieuwe gerechten bij, tijdens de coronaperiode werd sterk ingezet op takeaway, en de indeling van de zaak werd ook gereorganiseerd. De zaken gingen precies goed en het koppel kreeg nog niet zo lang geleden ook nog een tweede kindje.

Maar aan dat mooie verhaal lijkt nu toch een einde te zijn gekomen. Er waren al eerder tijdelijke sluitingen en eind augustus postte Dina een lang bericht op de Facebookpagina van de zaak waarin ze verduidelijkt waarom de zaak al enige tijd dicht blijft. Stan kampte met een burn-out en zocht andere uitdagingen buiten de frituur, terwijl Dina meer tijd voor haar familie en kinderen wil uittrekken. In het bericht werd nog open gelaten of en in welke vorm de frituur eventueel zou heropgestart worden. Sinds enkele dagen hangt er echter een bord met ‘over te nemen’ aan de etalage met daarbij een telefoonnummer.

Dina en Stan zullen de frituur dus niet meer heropstarten. We probeerden beiden nog te contacteren voor een reactie, maar vonden geen gehoor. (PDV)