Frituur Passe Vite schiet raak met deze Cupido: “Frikandel in hartjesvorm met vleugje krieken”

Charlotte De Saegher (34) en Kevin Verstraete (44) van de gekende Veurnse frituur Passe Vite spelen in op valentijn met de snack Cupido. En er komt ook nog een valentijnsburger. Krieken spelen de hoofdrol, een vette knipoog naar de nieuwste hype Roodkapje.

Nog op zoek naar een origineel valentijnscadeau en houdt jouw lief wel van een frituurhapje? Dan heeft Passe Vite, al 19 jaar een vaste waarde in het centrum van Veurne, iets leuks bedacht. “We helpen de liefde graag een handje”, lacht de enthousiaste Charlotte. “We spelen in op de hype van de nieuwe snack ‘Roodkapje’ gebaseerd op de klassieker ‘balletjes met warme krieken. We hebben er ons eigen ding mee gemaakt. Het bestaat uit frietjes met verse stoofvleessaus, warme krieken, mayonaise en een frikandel in de vorm van een hart.” De snack kost 11 euro en is de hele maand februari verkrijgbaar. En er hangt nog meer liefde in de lucht, want morgen dinsdag lanceren Charlotte en Kevin hun valentijnsburger. “Het is een sappig stukje vlees met een lekker sausje en krieken erbovenop. Die burger is trouwens de veertigste op onze kaart”, geeft Charlotte nog mee. Ook de valentijnsburger kost 11 euro. (GUS)