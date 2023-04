Frituur Natuur in Marke waagt zich aan waanzinnige uitdaging: “We gaan voor een volledige renovatie in amper 48 uur”

Een stunt zoals je die enkel op tv zou zien, maar dan in het echt. Mike Huyse en Julie Meaux, het dynamische duo dat Frituur Natuur in Marke draaiende houdt, wagen zich aan een waanzinnige uitdaging. “De frituur wordt volledig gerenoveerd en dit in amper 48 uur”, lachen de frituristen.

Frituur Natuur en stunts? Het is geen onbekende combinatie. Vorig jaar haalden ze reeds de media toen ze zich, met hun Smokey Challenge, op de kaart van de foodchallenges wisten te zetten. Begin dit jaar verbaasden ze dan weer vriend en vijand door hun nominatie voor een De Jamies. Hun frituur werd uit niet minder dan 9.000 inzendingen gekozen en verscheen hiermee tussen namen zoals StuBru en QMusic. Dit keer zetten ze zich dan weer schrap om zich volledig te laten gaan in een regelrechte uitdaging die zelfs de meest stressbestendige adrenalinejunkies koud zweet zou bezorgen.

Renovatie

“De frituur en de aanpalende ruimte waar mensen onze heerlijke schotels kunnen eten, was toe aan een renovatie. Niet zomaar een opfrissing, maar wel degelijk een echte heropbouw om zo iedereen in een fris en modern interieur te kunnen ontvangen.”

Het duo besloot de zaken dan ook in hun geheel eigen stijl aan te pakken. “We wilden natuurlijk niet te lang gesloten blijven. Niet alleen is dat geen goede zaak voor onze klanten, maar te lang ‘op oes gat zitten’ is ook niet echt ons ding. Zo kwamen we op de proppen met een verbouwing die amper 48 uur gaat duren. Wie denkt dat dit al pure waanzin is, heeft de voorbereidingen dan nog niet gezien. De planning is absurd strak gehouden zodat iedereen vlot kan doorwerken. De stukadoor? Die komt ‘s nachts! De timmerman? Die start zijn werken om 4 uur in de morgen. Zo kunnen we de verbouwingen beperken tot amper twee dagen, van 16 tot 17 april. Dit is overigens ook maar mogelijk door te werken met lokale vakmannen, die allen een krak in hun vak zijn.”

Frituur Natuur wordt niet enkel als gebouw aangepakt. Ook de volledige menukaart mag zich aan een make-over verwachten, compleet met alle handgemaakte schotels waarmee ze naam en faam hebben verworven.