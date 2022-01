‘Frituur Liz’O’ verdwijnt, ‘frituur Bollies’ verschijnt: “Droom wordt werkelijkheid”

Frituur Liz’O is overgenomen. Na zes vruchtbare jaren zetten Lisa Deschamps (29) en Joke Van Belle (54) een punt achter hun frituur. Voor hen is het moment aangebroken om meer tijd aan hun privéleven te besteden. De frituur is overgenomen door Gregory Vandesteene en Michaël Bollies.

Joke en Lisa blikken tevreden terug en zijn fier op wat ze hebben opgebouwd. “Het is mooi geweest, we zijn tevreden met wat we hebben gerealiseerd. We eindigen in schoonheid. Tijd voor een nieuw tijdperk”, zegt afscheidnemend uitbaatster Joke. “Al verliep de start van onze frituur niet zonder slag of stoot”, voegt Lisa eraan toe. “We waren pas een paar dagen open toen een bestelwagen in onze nieuwe zaak reed. Twee jaar later was het weer van dat. Toen reed een aangeschoten bestuurder met zijn wagen tegen het raam. Op dat moment zaten er zelfs klanten te eten. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar het was toch even schrikken.”

Qualitytime

Het overlaten van de zaak bezorgt Joke en Lisa een dubbel gevoel. “Enerzijds, zullen we meer qualitytime hebben in ons privéleven. Anderzijds zullen we onze klanten en het werk missen”, zegt Joke. “Toch is het een bewuste keuze waar we allebei achter staan. Lisa wil meer tijd voor haar gezinsleven. Terecht! Ik volg haar keuze en ga opnieuw in de privésector werken. Het zal raar doen, maar ik sta achter de keuze van mijn dochter. We wisten beiden dat we het niet eeuwig zouden doen. Het is een ideaal moment voor de volgende fase in ons leven.” Nieuwe uitbaters zijn Gregory Vandesteene (41), gehuwd met Stefanie Bollies (41), en Michaël Bollies (36), vrijgezel.

Het is moeilijk om een gezonde zaak te verbeteren, maar we gaan ervoor

“Een droom wordt werkelijkheid. Ik droom al jaren om een frituur te runnen”, vertelt Gregory. “Het was een kwestie van de juiste periode en locatie. Toen ik vernam dat deze zaak over te nemen was, heb ik direct het heft in eigen handen genomen. Het idee sprak mijn schoonbroer Michaël aan. Samen stappen we in het frituurverhaal. Mijn vrouw werkt als medisch secretaresse in AZ Groeninge en zal in de zaak bijspringen wanneer dat nodig is. Michaël is vrijgezel.” Beide heren waren aan een carrièrewending toe. Gregory werkte bij grondwerken Devamix, Michaël als verkoper bij dierenwinkel Duponzoo in Moeskroen. Gregory en Michaël gaan verder op hetzelfde elan als Joke en Lisa. “We zullen ons best doen om deze goed draaiende frituur evengoed te runnen als de vorige eigenaars. Het is moeilijk om een gezonde zaak te verbeteren, maar we gaan ervoor”, vertelt Gregory enthousiast. Frituur Liz’O staat onder meer bekend voor hun verse hamburgers. “We nemen het uitgebreide gamma over. Het is niet simpel om de soorten aan te leren. Iedere hamburger heeft zijn speciallekes en dat moet zo blijven. Kwaliteit troef.”

Nieuwe naam

De naam Liz’O verdwijnt uit het straatbeeld. De frituur luistert nu naar de naam Frituur BOLLIE. “We voeren ook een take-awaysysteem in. Klanten kunnen online bestellen. We zorgen ervoor dat mensen niet langer moeten wachten. Het is een systeem dat vlot werkt en de klanten die in de frituur bestellen niet hindert. We zetten in op efficiënt werken, goede kwaliteit, minimale wachttijden en tevreden klanten”, besluit Gregory. (CH)

Meer info: www.frituurbollie.be – Gregory Vandesteene 0472 604 201