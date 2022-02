Frituur Hazegras wint Takeaway.com-award voor beste frituur van België

Frituur Hazegras heeft van Takeaway.com de award gekregen voor beste frituur van België. Niko Geldhof (46) heeft die titel met zijn frituur te danken aan zijn klanten die konden stemmen en aan een jury, samengesteld door het thuisleveringsbedrijf. “We waren al blij dat we bij de laatste tien waren.”

Takeaway.com organiseert jaarlijks in verschillende landen een awarduitreiking. Tot dit jaar was dat in België niet het geval. Corona gaf thuisleveringen echter een boost, waardoor Takeaway.com in een korte tijd heel wat klanten bij kreeg, waaronder Niko, die bijna 20 jaar de frituur uitbaat. “Takeaway.com was vooral populair in landen als Engeland, maar raakte snel bij ons ingeburgerd en daar heeft het coronavirus alles mee te maken”, vertelt Niko. “Heel wat restaurants, frituren en andere zaken gooiden het roer om, om voortaan thuisleveringen te doen. Ook wij. Toen het coronavirus opzette, kwam er op een bepaalde avond amper een klant over de vloer. Dat is het moment waarop we beslist hebben om het roer om te gooien en onze frituur om te bouwen naar een frituur voor thuisleveringen, maar ook in de frituur zelf kan er uiteraard nog steeds besteld worden.”

Takeaway.com splitste de deelnemende handelszaken op in categorieën en maakte daarbij onderscheid tussen Aziatisch, sushi, kebab, pizza, nationale keten, internationale keuken, burgers en frituren. In die laatste categorie kreeg Niko de award als beste frituur van het land. “Een grote eer en vooral een grote erkenning”, vindt hij. “Het waren de klanten die – naast de jury – deels zeggenschap hadden en dat betekent toch dat onze frieten en service gesmaakt worden. Die thuisleveringen zijn de norm geworden. Het Takeaway-verhaal zorgde trouwens voor extra werkgelegenheid, want ondertussen werken we met flexijobbers en hebben we een jong en dynamisch team samengesteld met Chrissy De Reuse (26) aan het roer. Het komt erop aan om nu nog te verfijnen.”