Frituur Groeninghe in Kortrijk sluit drie dagen per week door hoge energieprijzen

Christel Wante (58), eigenaar van frituur Groeninghe aan de Veemarkt in Kortrijk, voert door de verdriedubbelde maandelijkse energiefactuur twee extra sluitingsdagen in. “Onze energiekost is van 1.500 euro naar 4.400 euro gegaan daarom heb ik besloten om ook de dinsdag en de donderdag te sluiten naast de vaste sluitingsdag op woensdag. Daarnaast zet ik waar kan extra frigo’s en lichten uit.”

Christel koos voor aaneensluitende dagen zodat haar producten vers blijven, doorgaans zijn het ook iets kalmere dagen. “Ik zie het niet zitten om twee dagen te werken om die inkomsten dan alleen aan elektriciteit weg te geven. Ik ben er continu mee bezig, ik ben er echt niet goed van. Ik voel me ontredderd, mijn ritme is weg. Ik sta hier al bijna 38 jaar en dit is echt een opdoffer, zeker na de coronaperiode.”

Kosten niet doorrekenen

Toen kon Christel nog rekenen op premies, maar nu moet ze zichzelf behelpen. “We worden gestraft omdat we willen werken”, vult medewerker Joerik aan die zich veel vragen stelt bij de hoge energieprijzen vergeleken met andere buurlanden. Christel weigert de extra kosten door te rekenen aan de klant. “Ik wil dat niet, maar durf ook niet. We zitten allemaal met hetzelfde financiële probleem en ik wil geen klanten verliezen door mijn prijzen op te slaan. Er zeggen nu al mensen dat ze maar één keer per maand kunnen komen in plaats van wekelijks. De klanten begrijpen mijn keuze om vaker te sluiten, maar ik hoop echt dat het snel weer goedkomt zodat we de twee extra sluitingsdagen kunnen schrappen.”

Kopzorgen

Voor de coronacrisis bleef de frituur in het weekend nog open tot 4 uur ’s nachts, sindsdien sluit Christel om 1 uur. “Tijdens die periode heb ik leren slapen ’s nachts, ik had dat echt nodig, maar afgelopen dagen lig ik weer continu wakker met kopzorgen en probeer ik nieuwe manieren te bedenken om te besparen. Ik vraag me af welke stappen ik nog zal moeten ondernemen als het er niet snel op verbetert.”

Frituur Groeninghe is maandag open van 11u30 tot 14u en van 17u30 tot 23u. Op vrijdag is de frituur open tot 1u ’s nachts. Op zaterdag van 17u30 tot 1u en zondag van 17u30 tot 23u.