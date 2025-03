Frituur Amigo’s heet voortaan NiYo en verkoopt ook broodjes

De Gullegemnaars zijn een horecazaak rijker. Nick Vervoort en zijn partner Yolanda Neirynck verbouwden de vroegere frituur Amigo’s aan de Bissegemstraat 188 tot de frituur en broodjeszaak NiYo. Die opende onlangs de deuren.

Nick en Yolanda, allebei 32, zijn van Beernem afkomstig en wonen er ook met hun drie kinderen. “Wij hebben bewust gekozen om onze zaak en privé gescheiden te houden”, legt Nick uit. “Behalve frieten, snacks en broodjes vind je er ook onze foodtruck. Met die laatste is het allemaal begonnen. Wij voorzien hiermee broodjes voor bedrijven en ondersteunen – vooral in de weekends en de zomermaanden – privéfeestjes binnen en buiten de provincie West-Vlaanderen. Het kan dus best dat je ons op een of ander evenement al tegenkwam.”

Zeldzame combinatie

Het koppel had echter bijkomende plannen. Toen de Amigo’s vrijkwam, werd die opgeknapt en met een broodjesbar uitgebreid. Daar zwaait Yolanda halftijds de scepter en krijgt ze assistentie van enkele vroegere Amigo’s-medewerkers. “Zo kunnen we het allemaal bolwerken”, zegt ze.

De zaak is voorlopig open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 21.30 uur. Afhankelijk van het succes kunnen de openingsuren nog uitbreiden volgens Nick. “Wij geven onszelf een jaar om te zien hoe vlotjes alles draait en hoe onze producten in de smaak vallen”, aldus Nick. “We hebben geen moeite om ervoor te werken.”

Dankzij Facebook en een gerichte flyercampagne hebben de Gullegemnaars de weg naar NiYo al gevonden. De frikadellen die bezoekers tijdens de officiële opening van de zaak gratis aangeboden kregen, hebben ondertussen ook al voor de nodige mond-tot-mondreclame gezorgd. Horecazaken waar je zowel frietjes als snacks en broodjes vindt, zijn dan ook behoorlijk zeldzaam. (AV)